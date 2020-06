05 juin 2020 à 06h00 par Philippe

Le secteur des télécoms mobiles est en nette progression vers la 5G

Une enquête menée par BPI Network et A10 Networks montre que les opérateurs mobiles veulent modifier leur sécurité face au trafic de leur réseau 5G et l'augmentation spectaculaire du nombre d'appareils connectés mais également face à l'émergence de nouveaux cas d'utilisation critiques.

Il faut que l''industrie progresse rapidement vers la nouvelle génération de réseaux 5G qui favorisera une connectivité mobile à très haut débit, avec le déploiement d'une large variété de nouvelles applications et de nouveaux cas d'utilisation d'infrastructures intelligentes. Ces évolutions vont notamment passer par un travail constant de virtualisation des fonctions essentielles du réseau et un réexamen des investissements en matière de sécurité, dont les opérateurs auront besoin pour protéger au mieux leurs réseaux et leurs clients.

L'épidémie Covid-19 ne devrait pas retarder de manière significative les déploiements de la 5G. C'est ce que révèle le nouveau rapport mondial, "Toward a More Secure 5G World" (Vers un monde 5G plus sécurisé), réalisé par le Business Performance Innovation (BPI) Network, en partenariat avec A10 Networks. Le pourcentage d'opérateurs mobiles qui déclarent que leurs entreprises " évoluent rapidement vers un déploiement commercial de la 5G " a considérablement augmenté au cours de l'année écoulée, passant de 26 % dans une étude menée au début de l'année 2019 à 45% dans cette nouvelle enquête.

La quasi-totalité des répondants affirment que l'amélioration de la sécurité du réseau est une nécessité et une préoccupation majeure à l'ère de la 5G. Les premiers réseaux 5G sont conçus conformément à la norme 5G " non autonome " déjà approuvée. Cependant, 30 % des répondants déclarent déjà prévoir, de manière proactive, d'ajouter la 5G " autonome ", et 9 % affirment que leur entreprise passera directement à la 5G " autonome ". La norme 5G " autonome " nécessitera un tout nouveau coeur de réseau utilisant une architecture native cloud, virtualisée et basée sur les services. Une grande majorité des répondants déclarent donc faire des progrès significatifs vers la virtualisation du réseau. "e l'enquête :

81 % des répondants déclarent que la progression de l'industrie vers la 5G évolue rapidement, notamment sur les principaux marchés, ou sont au moins conformes aux attentes. 71 % prévoient de commencer la construction de réseaux 5G dans les 18 prochains mois, dont un tiers confirmant que cette étape a déjà commencé ou débutera courant 2020. 95 % affirment que la virtualisation des fonctions réseau est importante pour leurs plans d'exploitation de la 5G, et environ les trois quarts disent que leur entreprise est en bonne voie ou fait de bons progrès dans la mise en place de la virtualisation.

99 % considèrent le déploiement de cloud en périphérie mobiles comme un aspect important des réseaux 5G, 65 % déclarant s'attendre à des cloud en périphérie sur leurs réseaux 5G dans les 18 mois.