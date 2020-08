31 août 2020 à 06h00 par Philippe

Sécurité nationale : Bouygues Telecom est obligé de retirer 3000 antennes Huawei sur le territoire

A l'instar des Etats-Unis, les équipements Huawei font débat en France. A la demande du gouvernement français, pour des raisons de sécurité du futur réseau 5G, Bouygues Telecom doit retirer 3000 antennes du fabricant chinois Huawei dans les zones très denses.

Lors d'une conférence de presse, le président de Bouygues Telecom Olivier Roussat a fait savoir qu'il n'aura plus aucune antenne Huawei dans les zones très denses d'ici à 2028.

L'opérateur a également indiqué qu'aucune antenne Huawei n'est autorisée dans les villes de Strasbourg, Brest, Toulouse et à Rennes pour la 5G. Ces villes contiennent des installations stratégiques pour la France comme le port militaire et une base de sous-marins nucléaires à Brest, le siège d'Airbus à Toulouse, ou les centres opérationnels en cybersécurité à Rennes.

C'est un démontage qui va se traiter sur une période de huit ans. Bouygues Telecom a l'autorisation d'utiliser à continuer des antennes Huawei pour la 5G jusqu'en 2023. Pour neuf autres villes, le délai est porté à 2025. Pour le reste de la zone très dense, ce délai est porté à 2028. En moyenne, l'opérateur devra démanteler un peu moins de 400 sites par an, jusqu'en 2028.

En France, Bouygues Telecom et SFR sont les opérateurs qui font appel à Huawei pour leurs installations de télécommunications. Par contre, Orange et Free Mobile ne passent pas par le fabricant chinois pour équiper leurs antennes-relais en France. Ils passent par deux groupes européens : Nokia et Ericsson.

Rappelons que Huawei est dans le collimateur des Etats-Unis qui le soupçonnent d'espionnage potentiel au profit de Pékin. Depuis le 19 mai dernier, les Etats-Unis considèrent que Huawei constitue une menace sur le plan de la sécurité nationale en raison de la possibilité pour les autorités chinoises de détourner ses produits à des fins d'espionnage. La popularité de Huawei a drastiquement chuté depuis mai dernier et la marque n'a pas réussi à remonter la pente.