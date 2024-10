08 octobre 2024 à 00h00 par La rédaction

Sécurité renforcée et gestion simplifiée : le Moto G75 5G Business Edition répond aux besoins des entreprises

Motorola vient de dévoiler le Moto G75 5G Business Edition, un smartphone spécialement conçu pour répondre aux besoins des entreprises. Ce nouveau modèle ce modèle associe robustesse et des performances élevées, sans compromettre la sécurité avec notamment cinq ans de mises à jour Android et six ans de maintenance de sécurité. Grâce à Thinkshield for mobile, il offre également une suite complète d'outils de gestion.

Le Moto G75 5G Business Edition a été conçu pour les environnements les plus exigeants. Certifié MIL-STD 810H, il est protégé contre les chutes, les chocs, les températures extrêmes, et les changements de pression. Grâce à la certification IP68, il est également résistant à la poussière et peut être immergé jusqu'à 1,5 mètre d'eau pendant 30 minutes. De plus, le smartphone est équipé d’un écran protégé par du verre Gorilla Glass 5, qui est résistant aux rayures et aux chocs accidentels.

Des performances à la hauteur des attentes

Son écran 6,78 pouces est Full HD+. Le Moto G75 5G est propulsé par la plateforme Snapdragon 6 Gen 3 et de la connectivité 5G. Ce smartphone propose également une capacité de stockage de 256 Go, extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD. Sa batterie de 5000 mAh est compatible avec la recharge rapide TurboPower.

En matière de photo, le Moto G75 5G Business Edition est équipé d’un appareil photo haute résolution de 50 MP, avec stabilisation optique et le capteur Sony - LYTIA 600 qui garantit des images nettes, même dans des conditions de faible luminosité. Le capteur 16 mégapixels, associé à une ouverture f/2.45, permet de flouter élégamment l'arrière-plan, mettant ainsi en valeur chaque détail du sujet.

Le Moto g75 5G édition business fonctionne sous Android 14 et offre des fonctionnalités de sécurité supplémentaires, notamment Moto Secure et ThinkShield, ainsi que des logiciels exclusifs à Motorola. Cela inclut Smart Connect, qui permet d'utiliser son smartphone comme un ordinateur de poche ou un écran supplémentaire. Cette nouvelle solution permet de connecter facilement son ordinateur à différents écrans et de partager ses fichiers en un clin d'œil. Fini les allers-retours entre les applications, toutes vos notifications sont désormais regroupées en un seul endroit.

Package business édition : un écosystème complet pour les entreprises

Le moto g75 5G business édition est livré avec une licence d'un an pour les principales solutions de sécurité et de gestion des appareils ThinkShield, offrant une protection de niveau professionnel complète en matière de sécurité, de gestion, de productivité,

ainsi que trois ans de garantie. Cela s'ajoute aux options supplémentaires de niveau entreprise, allant de la sécurité au logiciel, en passant par le support :

• Solution Clean OS : Les clients peuvent s'attendre à un appareil ne contenant que les applications nécessaires au travail.

• Zero Touch Enrollment : Les propriétaires d'entreprise peuvent déployer instantanément n'importe quel nombre d'appareils. Grâce aux politiques, paramètres et profils prêts à l'emploi, cette fonctionnalité permet de gagner du temps et des ressources.

• Moto Devices Manager : Les entreprises recevront une licence d'un an pour les solutions ThinkShield, qui comprend Moto Devices Manager. Cela permet aux clients de gérer leurs appareils à distance.

• Moto Software Control : Également inclus dans la licence d'un an, Moto Software Control aide les clients d'entreprise à gérer les versions du firmware et les mises à jour de sécurité sur leurs appareils professionnels. Cela inclut la mise à jour à distance des versions du système d'exploitation sur plusieurs appareils.

• Moto Safe : cet outil permet à un administrateur informatique de verrouiller ou de désactiver des appareils perdus ou volés au niveau du firmware. Cette fonctionnalité est incluse dans la licence d'un an.

• Certification de compensation CO2 : Tous les appareils de l'édition business incluent des crédits de compensation CO2, contribuant ainsi à soutenir les objectifs de durabilité des clients.

Disponibilité et prix

Le Moto G75 5G Business Edition sera disponible à partir de la mi-octobre 2024 au prix public de 329 euros TTC incluant une coque de protection, un chargeur de 68W, un film de protection et des écouteurs filaires.