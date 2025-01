16 janvier 2025 à 07h31 par La rédaction | 16 janvier 2025 à 08h32

Selfies en stickers, filtres : WhatsApp devient un véritable terrain de jeu

WhatsApp entame l'année avec des nouveautés qui promettent de transformer vos discussions en réagissant à un message de manière plus rapide.

Jusqu’à présent, il fallait maintenir son doigt sur un message pour ouvrir la barre d’emojis et choisir une réaction. Désormais, un simple double clic sur un message suffit pour accéder à cette fonctionnalité. De plus, la barre d’emojis met aussi en avant les icônes que vous utilisez le plus souvent, rendant le processus encore plus intuitif et rapide.

Si cette nouveauté ne bouleverse pas fondamentalement l’application, elle apporte un confort d’utilisation non négligeable pour ceux qui échangent des messages au quotidien.

Une créativité à portée de clic

WhatsApp a donc enrichi ses options de personnalisation avec des fonctionnalités amusantes et assez originalescomprenant :

Des stickers selfies

WhatsApp vous permet désormais de transformer un selfie en sticker directement depuis l’application. Il suffit de se rendre dans une discussion, de cliquer sur l’icône des stickers, puis de choisir l’option caméra. Prenez un selfie et laissez WhatsApp faire le reste.

Cette fonctionnalité est déjà disponible sur Android et sera prochainement accessible aux utilisateurs d’iOS.

Des effets de caméra enrichis

Les filtres et effets, popularisés il y a une décennie par Snapchat, se retrouvent sur WhatsApp. Lorsque vous prenez une photo ou une vidéo dans l’application, vous pouvez ajouter un filtre, un arrière-plan ou un effet spécial en appuyant sur l’icône en forme de baguette magique.

Le partage de packs de stickers

Whatsapp donne la possibilité de transmettre des packs entiers de stickers. Il suffit de rentrer dans une discussion, de cliquer sur l’icône des stickers, puis sur le « + » pour choisir le pack à partager. Une fois sélectionné, il ne vous reste qu’à cliquer sur la flèche située en haut à droite pour envoyer le tout.

Une application toujours plus attrayante

Avec ces nouvelles fonctionnalités, WhatsApp confirme son ambition de répondre aux besoins variés de ses utilisateurs, qu’il s’agisse d’optimiser les interactions ou de favoriser la personnalisation et la créativité. Ces ajouts, bien que modestes, contribuent à rendre l’application toujours plus intuitive et agréable à utiliser.