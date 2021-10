27 octobre 2021 à 02h00 par Philippe

Selon Snapchat, le Google Pixel 6 est le smartphone le plus rapide pour créer un Snap

Snap et Google se sont associés pour proposer "Quick Tap to Snap" sur le Pixel 6. Cette nouvelle fonctionnalité, proposée pour la première fois sur le Pixel, place l'appareil photo Snapchat directement sur l'écran de verrouillage pour un accès beaucoup plus rapide.

La société américaine Snap a donc créé une version de Snapchat en mode appareil photo accessible directement depuis l'écran de verrouillage du téléphone.

Conçu pour se lancer en mode "Appareil photo uniquement" sur l'écran de verrouillage, les Snapchatters peuvent créer des Snaps sans avoir à déverrouiller leur appareil. Lorsqu'un Snap est prêt à être partagé, les Snapchatters peuvent s'authentifier sur leur appareil.

En plus de "Quick Tap to Snap", Snap et Google lanceront des Lenses en réalité augmentée exclusives, et certaines des fonctionnalités clés de Google Pixel, comme la traduction en direct, seront directement disponibles dans la fonction de chat de Snapchat sur le Pixel 6. Les Snapchatters pourront parler à leurs amis dans plus de 10 langues, et les conversations seront traduites en temps réel. Ces fonctionnalités seront lancées au cours des prochains mois.