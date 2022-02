04 février 2022 à 00h15 par Philippe

Série 9 Pro : realme dévoile ses smartphones "caméléon" qui changent de couleur

Realme se prépare à présenter la série Realme 9. Les Realme 9 Pro et Realme 9 Pro+ vont bientôt débarquer en France et la marque dévoile dès à présent ses smartphones qui profitent d'une technologie qui change la couleur du dos.

En effet, la couleur bleu aube est dotée du design Light Shift. La coque arrière passe ainsi du bleu au rouge sous la lumière du soleil ou les rayons ultraviolets, pour revenir au bleu lorsqu'elle n'est pas exposée à la lumière directe. Inspirée du photochromisme et des matériaux photochromiques organiques, la coque arrière est capable de changer de couleur lorsqu'elle est exposée aux rayons ultraviolets.

Le constructeur a dû innover grâce à de nouvelles techniques pour obtenir cet effet caméléon désiré sur les smartphones. L'épaisseur et la forme de la couche qui change de couleur, la force de liaison pour faire adhérer les couches de verre mais aussi la durée des temps de transition entre les couleurs en sont des exemples.

Plus de 200 essais ont été scientifiquement réalisés pour obtenir ce résultat final, notamment sur la façon de " modifier " la structure moléculaire pour que le matériau change de couleur et que cette dernière s'estompe rapidement. realme a d'abord créé le processus photochromique pionnier à double couche et a ajouté une couche composite organique qui non seulement garantit l'effet souhaité, mais augmente également le taux de rendu des couleurs de 40 %.