02 juillet 2020 à 05h00 par Philippe

La série A de la marque Oppo s'agrandit avec le A72

Le fabricant chinois Oppo complète sa gamme A avec le Oppo A72. Ce modèle alimenté par la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 665, est doté d'un large écran 1080P de 6,5 pouces, d'une capacité mémoire de 4 Go de RAM + 128 Go de ROM, d'une batterie de 5000 mAh et d'une quadruple caméra dont un capteur principal de 48 MP. Le smartphone bénéficie du dernier système d'exploitation Android 10 et de ColorOS 7.1

En plus de son système de charge rapide, il est également doté d'un système de charge inversée filaire, permettant de charger directement le téléphone d'un ami ou ses objets connectés (écouteurs, montres…).

Côté multimédia, le Oppo A72 intègre deux haut-parleurs stéréo respectivement placés en haut et en bas du téléphone pour amplifier l'effet sonore quelle que soit l'ambiance environnante. Son mode Dirac 2.0 Sound a pour but de garantir une meilleure expérience auditive en permettant à l'utilisateur de passer d'un scénario sonore à l'autre.

Avec son néo-écran 1080P de 6,5 pouces, le Oppo A72 offre un ratio corps/écran de 90,5 % et des bordures de 1,73mm. La définition de 2400 × 1080 pixels et la densité de 405 PPI améliore aussi l'expérience visuelle.

Ce modèle possède la certification TüV Rheinland afin de protéger les yeux, l'Eye Care Mode du Oppo A72 filtre la lumière bleue de l'écran et protège ainsi les yeux des utilisateurs. Grâce au système de rétro-éclairage, les habitudes de lecture de l'utilisateur sont prises en compte pour aboutir à un réglage automatique personnalisé de l'intensité lumineuse de l'écran.

Avec ce modèle, le déverrouillage est latéral par empreinte digitale. Le bouton " marche " et la reconnaissance digitale sont intégrés sur le côté du téléphone, ce qui permet un déverrouillage plus rapide.

L'Oppo A72 pèse 192 grammes. Inspirés par les couleurs changeantes du ciel polaire, l'Oppo A72 est disponible en deux coloris originaux : Noir Twilight et Violet Aurore.

Il est équipé d'une quadruple caméra dont un capteur principal de 48 MP. Sa caméra principale Ultra HD 48 MP et son capteur extra-large d'½ pouce permettent aux utilisateurs de bénéficier d'une meilleure clarté des détails en basse lumière. Aidé par l'optimisation de la distorsion grand angle, l'objectif ultra grand angle de 8 MP de 119,1° élargit l'horizon qu'il s'agisse de paysages ou d'espaces plus réduits. Associé à la grande ouverture F1.7 de l'appareil photo principal, le mode Nuit 2.0 offre aux utilisateurs la possibilité de prendre des photos de scènes nocturnes avec une forte luminosité et un haut niveau de détails, permettant de capturer des images plus claires et plus nettes.

La caméra frontale est de 8MP. Le mode AI Beauty 2.0 développé par Oppo corrige le visage de l'utilisateur par le biais de différents paramètres tels que l'amélioration de la lumière, du grain de peau et des contours du visage. Le A72 est équipé du mode vidéo 4K et du mode Ultra-Stable offrant aux utilisateurs la possibilité de filmer avec une bonne stabilité. De plus, la vidéo grand angle a été ajoutée pour obtenir un champ de vision encore plus large.

Le Oppo A72 est disponible au prix de 259€.