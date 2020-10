02 octobre 2020 à 05h00 par Philippe

La série realme 7 sera lancée en France le 7 octobre

La nouvelle marque chinoise Realme, qui veut se faire une place sur le marché des smartphones, prépare le lancement de sa nouvelle série realme 7 qui est dotée de la technologie de charge SuperDart avec une durée de vie très longue sur les batteries des modèles realme 7 Pro et realme 7.

Le realme 7 Pro présente une évolution en matière de charge avec sa charge SuperDart de 65W (batterie de 4500mAh) qui peut être chargée à 100% en 34 minutes. Le modèle Pro dispose d'un appareil photo quadruple Sony de 64MP, avec un mode Starry, une gamme de nouveaux filtres, et un selfie in-display de 32MP, ainsi qu'un processeur Snapdragon 720G et un plein écran Super AMOLED de 6.4.

Le realme 7 propose une charge Dart de 30W (batterie de 5000mAh) offrant plus d'un mois d'autonomie en veille et, avec le processeur MediaTek Helio G95 dédié au jeu. Le realme 7 possède un écran ultra-fluide de 90Hz et une Quad caméra IA de 48MP avec un selfie in-display de 16MP.

Les realme 7 Pro et realme 7, ont passé avec succès la vérification de la fiabilité des smartphones du TüV Rheinland. Le TÜV Rheinland Smartphone Reliability Veriability Verification comporte 22 tests majeurs et 38 tests mineurs, couvrant de nombreux scénarios d'utilisation courante.