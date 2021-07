23 juillet 2021 à 02h42 par Philippe

SFR, Bouygues Telecom et Free ouvrent leur réseau 5G à Lille

SFR, Bouygues Telecom et Bouygues viennent d'ouvrir leur réseau 5G à Lille.

Après avoir lancé la 5G en France, et ouvert plus de 600 communes à ce jour, SFR a étendu sa couverture et a activé ses services 5G à Lille, qui est d'ailleurs la 1ère ville pilote de l'opérateur à bénéficier de sites 5G alimentés en énergie renouvelable.

De son côté, l'ouverture de la 5G à Lille permet aujourd'hui à Bouygues Telecom de couvrir 9 Lillois sur 10.

Pour sa part, Free poursuit également le déploiement de son réseau 5G à Lille. A ce jour, Free couvre ainsi 61% de la population lilloise en 5G.