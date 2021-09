20 septembre 2021 à 06h00 par Philippe

SFR et Bouygues Telecom se mobilisent pour la planète

À l'occasion de la semaine du Développement Durable, qui aura lieu du 18 septembre au 8 octobre 2021, Bouygues Telecom et SFR ont décidé de se mobiliser à leur façon au bénéfice de la planète.

Bouygues Telecom met à disposition de tous Mon empreinte smartphone, une application disponible gratuitement sur l'App Store et le Play Store. Elle permet au client ou non de Bouygues Telecom, de connaître les détails de sa consommation de données en 4G/5G mais aussi en WiFi, et leur équivalent en grammes de CO2.

L'application "Mon empreinte smartphone" fournit également des équivalences explicites de consommation et prodigue astuces et écogestes pour apprendre à réduire progressivement son impact environnemental au quotidien. La possibilité de personnaliser ses objectifs permet à ce titre de ludifier l'expérience pour inciter le plus grand nombre à s'approprier l'outil.

De son côté au cours de ces trois prochaines semaines, SFR proposera à ses clients de planter un arbre pour l'achat d'un téléphone reconditionné, grâce au service " Ecosia Trees ".

En choisissant " Ecosia Trees ", Altice France va ainsi renforcer son partenariat avec Ecosia, qui est moteur de recherche à but non lucratif au monde, qui plante des arbres en développant des projets de reforestation en zones critiques de biodiversité grâce aux recherches Internet de ses utilisateurs.

Ainsi, Altice France participe au reboisement de la planète, d'une part en encourageant depuis décembre 2020, les salariés du groupe à utiliser le moteur de recherche " Ecosia " et, d'autre part en souscrivant au service " Ecosia Trees " qui permet de financer la plantation de 10 000 arbres partout à travers le monde.