07 février 2025 à 00h00 par La rédaction | 07 février 2025 à 08h26

SFR Business intègre la 5G à toute sa gamme de forfaits Mobile

Après avoir enrichi son offre 5G+ en décembre 2024 avec des fonctionnalités de "slicing", SFR Business franchit une nouvelle étape en généralisant la 5G à l'ensemble de ses forfaits Mobile. Désormais, tous les clients professionnels, qu'ils soient nouveaux ou déjà abonnés, bénéficient de cette technologie.

SFR Business assure une migration gratuite et automatique vers le réseau 5G pour les abonnés aux forfaits 1Go, 5Go et 25Go, qui étaient jusqu'à présent limités à la 4G. Ce passage à la 5G se fait sans réengagement et de manière pérenne.

Afin d'accompagner cette transition, SFR Business met à disposition des solutions optionnelles de sécurisation des terminaux mobiles. Ces services permettent aux entreprises de mieux protéger leurs équipements et données sensibles face aux menaces cybernétiques croissantes :

- L'option MDM (Mobile Device Management) permet notamment une séparation des usages professionnels et personnels pour une sécurité renforcée ou la suppression à distance des données confidentielles en cas de perte ou de vol du terminal.

- L'option Protection des Terminaux offre quant à elle une protection active de la navigation avec blocage des sites de phishing et autres sites malveillants, ainsi qu'une protection contre les ransomwares et les applications malveillantes grâce à un moteur d'analyse en temps réel.