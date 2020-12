14 décembre 2020 à 06h00 par Philippe

SFR Business lance une gamme de " Forfaits sécurisés 5G " pour les entreprises

Le lancement commercial de la 5G auprès des entreprises est intervenu avec l'ouverture de la 1ère ville en 5G par SFR à Nice. La gamme qui leur est dédiée se compose de 3 " Forfaits sécurisés 5G " avec un socle commun de services : les appels, SMS et MMS illimités, en France, depuis et vers l'Europe, ainsi qu'une solution de sécurité mobile.

A partir de 37€HT/mois, le forfait de 40 Go de data utilisables en France et en Europe avec des débits 4G/4G+/5G, répond aux usages standards tels que l'utilisation de la messagerie et la navigation sur Internet en France.

Pour un usage régulier de l'Internet mobile en très haut débit, SFR Business propose à partir de 52 €HT/mois, un forfait avec la data illimitée en France en 5G et 4G/4G+. Il inclut également 80 Go de roaming data en Europe et en Amérique du Nord.

Le forfait qui inclut de la data illimitée en France et une connectivité intensive à l'international est à partir de 132 €HT/mois. Il comprend 150 Go de roaming data en Europe et Amérique du Nord. Il est particulièrement adapté aux usages intensifs de l'Internet mobile et à l'utilisation d'applications multimédia partout dans le monde.

Ces forfaits 5G se déclinent aussi en forfaits Data Mobile, pour les usages Tablettes et PC. SFR Business adresse également les besoins spécifiques de l'Internet des Objets, avec la gamme IoT Connect qui s'enrichie de la connectivité 5G en proposant des forfaits dédiés 5G. Ces abonnements répondent aux usages data intensifs des entreprises en leur fournissant une qualité de téléchargement optimale (vidéo 4K, caméra 4K, etc.).

Cette gamme de forfaits 5G intègre nativement une solution de sécurité mobile. Les terminaux et les données des collaborateurs sont protégés. Le référentiel des menaces et sites malveillants est mis à jour en permanence afin de garantir la sécurisation des données et la protection des échanges.