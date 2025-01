24 janvier 2025 à 00h00 par La rédaction

SFR Business lance "Slice Entreprise" et "Slice Plus" : une 5G SA sur mesure pour les entreprises

En complément de sa première offre 5G+ lancée fin 2023, SFR Business étend son offre 5G+ pour les entreprises en lançant deux nouvelles options, "Slice Entreprise" et "Slice Plus", qui exploitent la technologie 5G SA.

Le " slicing " 5G SA consiste à dédier des ressources spécifiques aux entreprises pour répondre à leurs besoins. Chaque " slice " peut donc être isolé des autres et géré de manière indépendante. Cette nouvelle architecture permet d'améliorer la qualité de service en fonction des besoins spécifiques, et par exemple d'optimiser l'utilisation des fréquences pour des usages stratégiques en temps réel.

SFR Business enrichit aujourd'hui son offre 5G+ lancée fin 2023 avec le lancement de deux nouvelles options utilisant ces fonctionnalités de " slicing " :

Option 5G+ " Slice Entreprise " : un service d'accès privilégié qui améliore la fluidité des données transportées et renforce la protection des données échangées. Avec cet accès privilégié, les clients bénéficient ainsi d'une carte SIM 5G SA nouvelle génération qui apporte un niveau supplémentaire de sécurisation grâce au chiffrement de l'identifiant de l'abonné Mobile, ce qui empêche son usurpation. Ils bénéficient également des nouvelles fonctionnalités avancées de résilience et de protection apportées par la 5G SA ;

Option 5G+ " Slice Plus " : un service de " slicing " sur mesure qui permet en sus un accès garanti aux fréquences du réseau 5G SA de SFR. Cette fonctionnalité permet ainsi aux entreprises ayant des usages stratégiques en temps réel de bénéficier sur leur site d'une réservation de bande passante radio et de pouvoir échanger leurs données critiques avec une qualité de service renforcée.

Pour bénéficier de ces services, les usagers Mobile doivent être sous couverture 5G SA et la carte SIM - standard ou 5G SA - doit être associée à un terminal compatible 5G SA référencé dans la gamme des matériels SFR Business.

Rappelons qu’à fin novembre, SFR couvre plus de 80% de la population en 5G et son réseau 5G dans la bande de fréquences 3,5 GHz compte près de 9 200 sites opérationnels. SFR a déjà activé la 5G SA dans les grandes agglomérations et poursuivra sa généralisation dans les prochains mois.