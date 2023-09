13 septembre 2023 à 00h15 par La rédaction

SFR Business lance une offre de cybersécurité dédiée aux smartphones professionnels

De nos jours, les entreprises sont de plus en plus confrontées aux cyberattaques avec la multiplication des terminaux, le développement du télétravail et l'utilisation des services dans le cloud.

Avec sa dernière offre « sécurité des terminaux », SFR Business complète sa gamme de solutions de protection des entreprises contre les cyberattaques.

SFR Business vient de lancer une offre « sécurité des terminaux » à destination des entreprises TPE et PME. Développée en partenariat avec Bitdefender, cette offre sous forme d’application permet de protéger en temps réel le terminal mobile de l’utilisateur et les données qu’il contient contre les cybermenaces.

L’offre « sécurité des terminaux » assure la protection la plus efficace possible contre les menaces connues et émergentes grâce à ses nombreuses fonctionnalités comme l’anti-phishing et la protection de la navigation en ligne pour bloquer les tentatives de vol de données.

L’antivirus est basé sur un moteur d’intelligence artificielle qui analyse en temps réel toutes les applications dès leur installation afin de prévenir de toutes les menaces qu’il s’agisse d’un virus, d’un programme malveillant ou d’un ransomware.

Il contient également un antivol pour localiser à distance, verrouiller et effacer les données du terminal mobile en cas de perte ou de vol (uniquement sur Android).

La sécurité des applications donne aussi la possibilité à l’utilisateur de verrouiller l’accès à ses applications sensibles par un code de sécurité.