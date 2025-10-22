22 octobre 2025 à 05h43 par La rédaction | 22 octobre 2025 à 07h46

SFR dégaine ses nouveaux forfaits 5G+ : data illimitée, roaming mondial et 5G SA au programme

L’opérateur au carré rouge renforce ses offres mobiles haut de gamme avec une data illimitée accessible sans box, une 5G SA (Standalone) plus performante, et un roaming étendu à plus de 70 destinations hors Europe.

SFR vient de dévoiler une évolution majeure de ses forfaits premium, marquant un tournant dans sa stratégie mobile. Avec deux offres phares : l’offre spéciale illimitée 5G+ et le forfait 250 Go 5G+, l’opérateur mise sur la générosité, la performance et une ouverture inédite à l’international. Ces nouveautés s’accompagnent de l’intégration de la technologie 5G SA (Standalone), gage d’une connectivité plus rapide, plus stable et plus économe en énergie.

Une offre illimitée sans box : une première en France

Jusqu’ici, la data illimitée était souvent réservée aux abonnés box + mobile. SFR devient aujourd’hui le premier opérateur à casser cette barrière. Son nouveau forfait « Offre spéciale illimitée 5G+ » inclut la data illimitée en France, accessible à tous, sans obligation de détenir une box SFR.

Proposé à 39,99 €/mois, ce forfait tombe à 31,99 €/mois pour les clients SFR Box grâce à la remise Multi-Packs. Il comprend :

Appels, SMS et MMS illimités en France et vers l’Union européenne, la Suisse, Andorre, les États-Unis, le Canada, la Chine, Israël et les fixes de 100 autres destinations ;

100 Go de data depuis l’UE/DOM, la Suisse et Andorre ;

35 Go depuis plus de 70 pays hors Europe, une nouveauté majeure dans le paysage des forfaits français ;

Et la possibilité d’obtenir un smartphone à partir de 1 €, avec engagement de 24 mois.

Pour enrichir encore l’expérience, SFR intègre ses services premium : SFR TV, Multisurf (pour partager sa data sur plusieurs appareils) et SFR Cloud avec 1 To de stockage.

Le forfait 250 Go monte en gamme avec la 5G+

SFR ne se contente pas d’un seul renforcement : son forfait 250 Go 5G+, sans engagement, évolue lui aussi vers la 5G SA. Cette version améliorée promet une connexion plus fluide et plus stable, notamment dans les zones denses ou lors de déplacements.

Facturé 26,99 €/mois (ou 21,99 €/mois pour les clients Box SFR), ce forfait inclut :

250 Go de data en France, en 5G SA ;

100 Go depuis l’Europe/DOM et 35 Go depuis plus de 70 pays hors Europe ;

Appels, SMS et MMS illimités vers les mêmes destinations que l’offre illimitée ;

Les services SFR TV, Multisurf et SFR Cloud.

Sans engagement, cette formule vise les utilisateurs recherchant puissance et flexibilité, sans contrainte contractuelle.

Une couverture internationale inédite : 35 Go dans plus de 70 pays

L’autre grande avancée de ces nouvelles offres réside dans leur ouverture internationale.

Désormais, les abonnés des forfaits premium de SFR pourront utiliser jusqu’à 35 Go de data depuis un large éventail de pays hors Europe. Parmi les nouvelles destinations figurent notamment l’Argentine, le Cameroun, le Costa Rica, la Côte d’Ivoire, le Kenya, Madagascar, le Monténégro, le Sénégal ou le Sri Lanka.

Ces ajouts viennent s’ajouter à des destinations déjà couvertes comme les États-Unis, le Canada, le Maghreb ou la Thaïlande, consolidant SFR comme l’un des opérateurs les plus généreux en matière de roaming international.

5G SA : une avancée technologique majeure

Les deux forfaits premium intègrent désormais la 5G SA (Standalone), une version évoluée de la 5G qui ne dépend plus du réseau 4G.

Cette technologie offre une latence nettement réduite, idéale pour les usages en temps réel comme le jeu en ligne, le cloud gaming ou la visioconférence. Elle garantit également une meilleure stabilité du signal, y compris dans les zones très fréquentées, tout en optimisant la consommation énergétique des smartphones compatibles. Enfin, elle introduit la VoNR (Voice over New Radio), une avancée permettant de passer les appels directement sur le réseau 5G, sans basculer sur la 4G.

SFR propose également une carte SIM 5G SA nouvelle génération, garantissant des échanges plus sécurisés et une efficacité accrue pour les appareils récents.

SFR muscle sa stratégie face à Orange, Free et Bouygues

Avec ces évolutions, SFR cherche clairement à reprendre la main sur le segment premium, dominé jusqu’ici par Orange et Free.

En intégrant la data illimitée accessible à tous, une 5G SA performante et un roaming mondial renforcé, l’opérateur de l’Altice Group envoie un signal fort : il mise sur la valeur ajoutée technologique et la générosité de ses offres pour séduire les gros consommateurs de data, les voyageurs et les professionnels.