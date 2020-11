24 novembre 2020 à 06h00 par Philippe

SFR donne le coup d'envoi de la 5G en France à Nice

Vendredi dernier, SFR a lancé la 5G à Nice avec 4 nouvelles offres. SFR est ainsi le premier opérateur à ouvrir commercialement une ville française en 5G et à lancer la 5G en France pour le grand public et les entreprises. Au 20 novembre, l'opérateur couvrait plus de 50% de la population niçoise en 5G.

Suite aux dernières enchères, l’Arcep a délivré le 12 novembre derniers à chacun des opérateurs une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz. SFR a obtenu pour sa part 3 blocs supplémentaires de 10MHz portant ainsi à 80MHz son spectre total dans cette bande. Le prix pour ces 80Mhz de fréquences est de 728M€ (350M€ sur 15 ans et 378M€ sur 4 ans).

En ce qui concerne la ville de Nice, la technologie 5G sera facilité pour permettre aux entreprises, aux universités et aux institutions publiques du territoire d'être les premiers à en bénéficier.

Au niveau des offres, SFR propose un forfait à 80 Go pour 40 euros par mois, une deuxième formule à 100 Go pour 50 euros par mois, une autre à 150 Go pour 65 euros, et un forfait illimité à 95 euros par mois.

SFR prévoit d'annoncer prochainement des ouvertures de villes, notamment Montpellier, Bordeaux, Nantes, Marseille et Paris Ile-de-France.