18 juillet 2024 à 00h15 par La rédaction

SFR élargit ses options internationales avec 45 nouvelles destinations

En cette période estivale, SFR renforce ses forfaits mobiles à l'international en ajoutant 45 nouvelles destinations à ses Packs Séjour. Désormais, les clients SFR peuvent profiter d'appels, SMS (hors MMS) et data à des tarifs avantageux dans 86 destinations à travers le monde.

Ce changement concerne les Packs Séjour : Moyen-Orient, Asie-Océanie, Amérique du Sud, Europe de l'Est et Afrique.

Ces Packs Séjour de SFR permettent de bénéficier de tarifs avantageux depuis un pays ou une zone géographique donnée pendant une période de 30 jours consécutifs pour profiter de l'Internet mobile, des appels et des SMS (hors MMS) en itinérance.

Accessibles dès 25€, les Packs Séjour de SFR couvrent désormais 86 destinations à travers le monde* et incluent de 3 à 15 Go de data, de 30 à 60 SMS (hors MMS) et de 30 à 60 minutes d'appel, depuis les pays inclus dans le Pack vers ces mêmes pays et la France métropolitaine.

La souscription d'un Pack Séjour peut être immédiate pour un usage le jour même ou différée pour préparer un voyage.

Pour les extra-européens, l’European Travel SIM de SFR pour voyager à travers l’Europe est une carte prépayée European Travel SIM de SFR qui est disponible en version physique ou en eSIM et inclut des usages en Europe et dans les DOM : 60 Go, appels illimités ainsi que 120 minutes d’appels vers 118 pays du monde. Proposée à 34,99€ pour une durée de 30 jours consécutifs, elle est compatible 5G.