20 mars 2026 à 08h39 par La rédaction

SFR élargit son offre Multi et passe à 10 lignes mobiles par foyer

L’opérateur SFR revoit en profondeur son programme d’avantages clients « SFR Multi », avec une évolution majeure : la possibilité de regrouper désormais jusqu’à dix lignes mobiles au sein d’un même foyer. Une montée en puissance qui vise à renforcer l’attractivité de ses offres groupées, dans un marché toujours plus concurrentiel.

Une montée en capacité pensée pour les foyers modernes

Lancé puis enrichi ces dernières années, le programme SFR Multi franchit un cap important. Jusqu’ici limité à quatre lignes mobiles, il permet désormais d’en associer jusqu’à dix sous une même offre, à condition de disposer d’une box internet de l’opérateur.

Cette évolution répond à une transformation des usages : familles nombreuses, colocations, multi-équipements ou encore besoins intergénérationnels. En élargissant ainsi le périmètre de son offre, SFR entend simplifier la gestion des abonnements tout en augmentant les économies potentielles.

Chaque ligne mobile intégrée au groupe Multi peut bénéficier d’une remise allant jusqu’à 8 euros par mois. Concrètement, certains forfaits deviennent nettement plus accessibles, avec par exemple des offres d’entrée de gamme à moins de 2 euros mensuels ou des enveloppes data conséquentes en 5G à des tarifs fortement réduits.

À cela s’ajoutent d’autres avantages cumulables : une réduction de 5 euros par mois sur une seconde box internet ce qui est utile pour équiper une résidence secondaire ou le logement d’un étudiant ainsi qu’une remise équivalente sur l’offre « Maison Sécurisée ». Selon l’opérateur, l’ensemble de ces dispositifs peut représenter plus de 1 000 euros d’économies par an pour un foyer bien équipé.

Le partage de gigas, pierre angulaire de la stratégie

Au-delà des remises tarifaires, SFR mise sur un argument différenciant : le partage de données mobiles. L’opérateur revendique être le seul en France à proposer une telle fonctionnalité à cette échelle.

Le principe est simple : une ligne principale, dotée d’un volume de data important avec par exemple 200 ou 250 Go peut redistribuer une partie de son enveloppe aux autres lignes du groupe. Jusqu’à neuf lignes additionnelles peuvent ainsi recevoir des gigas, dans la limite de 100 Go par mois chacune.

Ce mécanisme, entièrement pilotable depuis l’application « SFR & Moi » ou l’espace client, peut être utilisé de manière ponctuelle ou automatique. Il permet d’ajuster la consommation en temps réel, d’éviter les dépassements et de mieux contrôler les usages, notamment pour les plus jeunes.

Dans un contexte où les besoins en data explosent, cette flexibilité constitue un levier stratégique pour fidéliser les abonnés, tout en optimisant les coûts sans changer de forfait.

Une ouverture assumée vers les professionnels

Cette refonte ne concerne pas uniquement les particuliers. À travers SFR Pro, l’opérateur étend également les bénéfices du programme Multi aux indépendants, artisans et petites entreprises.

Grâce à des critères d’éligibilité élargis avec notamment la possibilité de regrouper plusieurs lignes sous un même numéro SIREN, les professionnels peuvent eux aussi profiter des remises et du partage de data pour optimiser leurs flottes mobiles.

SFR met en avant un accompagnement dédié, avec un suivi personnalisé, des rendez-vous réguliers et un accès facilité à des conseillers spécialisés en boutique. Une approche qui vise à répondre aux besoins évolutifs des petites structures, tout en renforçant la dimension servicielle de l’offre.

Une offensive sur la fidélisation

Avec cette nouvelle version de SFR Multi, l’opérateur adopte une stratégie claire : capitaliser sur les offres groupées pour renforcer la fidélité de ses clients. En combinant remises financières, flexibilité d’usage et simplicité de gestion, SFR cherche à s’imposer comme une solution globale pour les foyers hyperconnectés.

Face à une concurrence particulièrement active sur les prix et les services, cette évolution traduit une volonté d’aller au-delà du simple abonnement mobile ou fixe, en construisant un écosystème complet, capable de s’adapter aux usages quotidiens comme aux configurations familiales les plus variées.

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