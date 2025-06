19 juin 2025 à 00h00 par La rédaction | 19 juin 2025 à 04h35

Face à une panne historique : SFR tente de calmer la tempête avec 100 Go gratuits

Le 16 juin 2025 restera sans doute comme l’un des pires jours dans l’histoire de l’opérateur SFR. Une panne nationale d’une ampleur inédite a frappé son réseau mobile, affectant des millions d’abonnés à travers tout le territoire. Téléphonie, SMS, Internet : les services essentiels ont été touchés, plongeant les clients dans un silence numérique durant près de 24 heures. Deux jours plus tard, SFR revient sur cet épisode chaotique, présente ses excuses et annonce un geste commercial : 100 Go d’Internet mobile offerts à tous les abonnés SFR et RED by SFR.

Un incident d’une ampleur exceptionnelle

Dès la mi-journée du lundi 16 juin, les premiers dysfonctionnements sont signalés. Les utilisateurs rapportent des difficultés à passer des appels, envoyer des messages ou se connecter à Internet. À mesure que les heures passent, la panne s’étend et s’intensifie. Fixe, mobile, data : toutes les facettes du réseau sont perturbées. Une situation inédite qui concerne aussi bien les clients SFR que ceux de RED by SFR, sans oublier les abonnés d’opérateurs virtuels utilisant l’infrastructure de l’opérateur au carré rouge, comme La Poste Mobile, Syma Mobile, Prixtel ou YouPrice.

Dans un communiqué envoyé le 17 juin à 18h30, SFR fournit enfin des explications techniques. «Le lundi 16 juin à la mi-journée, un incident technique sur une plateforme de services du cœur de réseau a impacté le réseau mobile SFR entrainant des déconnexions aléatoires pour les abonnés. », indique l’opérateur, qui précise que ses équipes sont parvenues à rétablir l’intégralité des services dans la soirée.

Quelles étaient les causes de la panne ?

Le cœur de réseau est l’élément central de toute infrastructure télécom. Il permet l’acheminement de l’ensemble des fonctionnalités offertes aux clients : appels, SMS, Internet, géolocalisation, etc. C’est précisément sur une « plateforme de services » rattachée à ce cœur de réseau que serait survenu le problème.

Cette plateforme logicielle, véritable chef d’orchestre des services numériques, est responsable de la mise à disposition des fonctionnalités pour les abonnés. Un dysfonctionnement à ce niveau peut affecter l’ensemble des usages, ce qui explique l’impact massif de cette panne. Les interruptions ont été aléatoires, sans lien identifié avec une région ou des appareils en particulier.

Si certains se demandaient si une cyberattaque pouvait être à l’origine de l’incident. Rappelons cependant que SFR a déjà été victime d’un vol de données en septembre 2024, lors d’une intrusion malveillante. Cette fois, il ne s’agirait donc pas d’un acte malveillant, mais d’un incident technique isolé.

Des abonnés très impactés… mais pas légalement indemnisables

Cette panne, bien que spectaculaire, ne remplit pas les critères stricts fixés par les conditions générales de vente de SFR pour déclencher une indemnisation automatique. En effet, l’opérateur prévoit une compensation uniquement en cas d’interruption de service durant au moins 48 heures consécutives, ou si les coupures dépassent 10 % du mois, soit environ 72 heures. Le dysfonctionnement du 16 juin, limité à une grosse dizaine d’heures pour la majorité des abonnés, n’ouvre donc pas droit à un dédommagement contractuel.

Mais face à l’ampleur du mécontentement sur les réseaux sociaux et à la pression de l’opinion publique, SFR a décidé de faire un geste.

100 Go de données mobiles offerts à tous les abonnés

Dans un SMS envoyé à ses abonnés, l’opérateur annonce qu’il offrira à tous ses abonnés mobile – qu’ils soient clients SFR un bonus de 100 Go de données mobiles. Ce volume sera ajouté prochainement.

Ce geste commercial vise à apaiser la frustration des clients privés de réseau pendant de longues heures. Toutefois, l’opérateur ne précise ni la durée de validité de ce bonus, ni s’il s’appliquera également aux lignes secondaires d’un même compte.

Un incident qui interroge sur la résilience des réseaux

Cette panne massive, bien que résolue, soulève des questions sur la robustesse des infrastructures numériques françaises. En tant que deuxième opérateur du pays avec plus de 22 millions de clients, SFR joue un rôle stratégique dans l’accès aux communications. Une interruption aussi longue et généralisée rappelle que les infrastructures télécoms, bien que hautement techniques, restent vulnérables à certains incidents internes.

Pour les clients, au-delà du cadeau de 100 Go, c’est avant tout la fiabilité du service qui est en jeu. Et pour SFR, cette panne restera un sérieux rappel à l’ordre sur l’importance de la résilience, de la communication de crise… et de la transparence technique.