20 mars 2026 à 06h45 par Philippe

SFR franchit un cap : le transfert d'eSIM entre iPhone et Android devient enfin possible

Changer de smartphone sans contrainte technique majeure a longtemps été un idéal plus qu’une réalité, en particulier pour les utilisateurs d’eSIM. En France, SFR entend désormais lever l’un des derniers verrous : le passage fluide entre Apple et Google. L’opérateur annonce être le premier à proposer un transfert direct d’eSIM entre iPhone et smartphones Android, sans intervention du service client ni manipulation complexe.

Une bascule d’un écosystème à l’autre enfin simplifiée

Jusqu’à présent, transférer une eSIM entre deux systèmes d’exploitation différents relevait du parcours du combattant. L’utilisateur devait généralement supprimer son profil sur un appareil, contacter son opérateur, puis réactiver une nouvelle eSIM via QR code ou procédure dédiée.

Cette contrainte disparaît désormais pour les abonnés SFR. Concrètement, il suffit de rapprocher deux appareils compatibles, un iPhone et un smartphone Android, pour initier automatiquement le transfert. L’opération se fait directement depuis les réglages des téléphones, en quelques secondes, sans intervention extérieure.

Ce fonctionnement repose sur des évolutions logicielles récentes développées conjointement par Apple et Google, désormais exploitées par l’opérateur français.

Des conditions techniques encore strictes

Cette avancée reste toutefois encadrée par des prérequis précis. Côté Apple, seuls les modèles à partir de l’iPhone 11, équipés d’iOS 26.3 ou d’une version ultérieure, sont compatibles.

Du côté Android, la compatibilité est plus restreinte. Il faut disposer d’un smartphone sous Android 16, une version encore peu répandue. À ce jour, seuls les Google Pixel 9 et Google Pixel 10 ayant reçu la mise à jour de mars 2026 permettent d’effectuer ce transfert.

SFR en avance sur ses concurrents

Avec cette fonctionnalité, SFR prend une longueur d’avance sur ses rivaux nationaux. Chez Orange ou Sosh, le changement d’écosystème nécessite encore de passer par le service client ou de commander une nouvelle eSIM. Bouygues Telecom limite pour l’instant le transfert à l’univers Apple, tandis que Free Mobile facture certaines opérations liées à la conversion.

Cette différence illustre le travail engagé par SFR depuis plusieurs années autour de l’eSIM. Introduite dès 2019, la technologie a progressivement été simplifiée : activation via QR code, notification automatique, conversion depuis une carte physique, puis transfert entre appareils d’un même système. Le passage inter-OS constituait la dernière étape logique.

Une expérience pensée pour la simplicité… et l’écologie

Au-delà du confort d’utilisation, SFR met en avant les bénéfices structurels de l’eSIM. Entièrement dématérialisée, elle élimine les contraintes logistiques liées aux cartes physiques : plus de livraison, plus de manipulation matérielle lors d’un changement de téléphone.

Cette évolution permet également de gérer plusieurs profils sur un même appareil ce qui est pratique pour séparer usages personnels et professionnels ou pour les déplacements à l’étranger.

L’opérateur souligne aussi l’impact environnemental positif, la disparition progressive des cartes SIM physiques contribuant à réduire l’empreinte carbone liée à leur production et à leur distribution.

Une adoption progressive mais inévitable

Si cette innovation marque une étape importante, son adoption reste pour l’instant limitée par le rythme de déploiement des mises à jour Android. La fragmentation de l’écosystème constitue encore un frein, contrairement à l’univers Apple, où les versions logicielles sont rapidement homogénéisées.

À mesure que les fabricants Android notamment Samsung, Xiaomi ou OnePlus déploieront Android 16 et ses successeurs, cette fonctionnalité devrait toutefois se démocratiser.

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