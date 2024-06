10 juin 2024 à 00h15 par La rédaction

SFR intègre gratuitement et durablement la 5G dans tous ses forfaits

Suivant l'exemple d'Orange qui propose la 5G gratuite jusqu'en septembre, SFR va encore plus loin en basculant automatiquement tous ses forfaits vers la 5G, et ce, sans limite de temps .

Face à l'offre promotionnelle temporaire de 5G d'Orange pour les Jeux olympiques, SFR riposte en intégrant durablement la technologie dans tous ses forfaits, marquant ainsi une différence stratégique notable.

Les abonnés actuels passeront donc automatiquement à la 5G sans frais supplémentaires et sans changement de forfait. Cette transition se fera à la mi-juin, comme l'a annoncé l'opérateur. Ainsi, d’ici à fin juillet, l’ensemble du parc d’abonnés concernés bénéficiera de la 5G.

SFR lance de nouvelles offres pour enrayer sa chute de clients et surfer sur la vague des Jeux olympiques de Paris 2024.

Ces nouvelles offres Mobile de SFR proposées comprennent les forfaits avec des enveloppes de data de 20 Go à 300 Go à l’exception de la moins chère avec 2h d’appels et 100 Mo de data au tarif de 5,99 euros par mois.

Notez que les abonnés au forfait RED by SFR ne sont pas concernés par le basculement automatique de tous les forfaits vers la 5G.