16 février 2021 à 05h00 par Philippe

SFR ouvre son réseau 5G à Bordeaux et dans sa métropole

Après avoir lancé la 5G en France le 20 novembre dernier, SFR étend désormais sa couverture 5G dans la métropole bordelaise. A ce jour, SFR couvre plus de 120 communes dans les agglomérations de Marseille-Aix-en-Provence, Montpellier, Nantes, Nice et Paris-Ile-de-France.

Au niveau des offres, SFR propose un forfait à 80 Go pour 40 euros par mois, une deuxième formule à 100 Go pour 50 euros par mois, une autre à 150 Go pour 65 euros, et un forfait illimité à 95 euros par mois.

Avec la 5G, SFR offre le choix à ses abonnés de sélectionner des services qui viendront mettre en évidence les nouvelles expériences offertes par cette technologie.

Du côté des contenus, deux nouvelles applications illustrent notamment ces nouvelles expériences en mobilité. L'App SFR Gaming qui embarque plus de 300 jeux pour tous les âges et tous les goûts, permet au client 5G de SFR une expérience de jeu semblable à une console de salon et ce n'importe où, permettant par exemple de terminer sur smartphone une partie débutée à la maison.

Quant à l'App SFR 5G Xpérience, elle permet de vivre une expérience immersive avec ou sans casque de Réalité Virtuelle 360 ; Le client 5G de SFR pourra par exemple regarder en 4K un match de football de L'UEFA Champions League sur RMC Sport en se plaçant sur le terrain ou sur différents angles de vue. Il pourra également suivre l'actualité directement sur le plateau de BFMTV, comme s'il était aux côtés des présentateurs et invités.