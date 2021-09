28 septembre 2021 à 05h00 par Philippe

SFR rachète Coriolis Télécom pour 415 millions d'euros

Le marché des opérateurs virtuels (MVNO) commence à se restreindre. Après le rachat d'Euro-Information Telecom (EIT), la filiale télécoms du Crédit Mutuel, par Bouygues, c'est au tour de Coriolis Télécom qui est racheté par SFR.

Créé en 1999 par l'entrepreneur Pierre Bontemps, Coriolis Télécom est un opérateur de réseau mobile virtuel utilisant les réseaux d'Orange et SFR.

Ces petits opérateurs " alternatifs " comme Coriolis Télécom sont devenus des cibles très prisées dans le secteur de la téléphonie pour les opérateurs historiques afin d'augmenter facilement leur nombre d'abonnés.

L'opérateur au carré rouge a sorti le carnet de chèque pour un montant pour 415 millions d'euros. La maison mère de SFR a fait savoir que ce rachat se chiffre à 298 millions d'euros au moment de l'acquisition, avec 117 millions d'euros versés ultérieurement, soit donc un total de 415 millions d'euros.

L'opération va permettre au groupe Altice de récupérer 500 000 nouveaux abonnés fixes et mobiles, 30 000 clients professionnels, 4 centres de contact sans oublier les boutiques situées dans les petites et moyennes villes françaises. L'objectif pour le groupe de Patrick Drahi est aussi de récupérer une clientèle grand public et entreprise.

Altice a également précisé que l'accord est désormais soumis aux autorités de la concurrence qui devrait être validé au cours du premier semestre 2022. Pour l'instant, aucune information n'a été dévoilée pour savoir si Coriolis intégrera le groupe Altice sous son identité propre ou si la marque sera fusionnée avec celle de SFR.