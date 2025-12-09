09 décembre 2025 à 08h12 par La rédaction

SFR renforce son offensive sur le marché professionnel avec de nouvelles offres 5G+ et Fibre Premium

SFR accélère sur le segment professionnel. Après avoir annoncé vouloir simplifier son portefeuille et renforcer l’accompagnement des entreprises, l’opérateur dévoile une montée en gamme coordonnée de ses offres Mobile Pro et Fibre Pro. Au cœur de cette stratégie : l’intégration de la 5G SA rebaptisée 5G+ dans deux forfaits dédiés, et l’arrivée de la Box 10+ dans une nouvelle offre fibre premium pensée pour les usages intensifs et les besoins critiques des entreprises.

Une nouvelle gamme Mobile Pro taillée pour les usages avancés

Ce 25 novembre, SFR lance une gamme remaniée de forfaits mobiles professionnels articulée autour de cinq offres simples et lisibles, toutes compatibles avec les usages classiques (appels/SMS/MMS illimités) et proposant un volume de données allant de 25 Go à l’illimité. Deux formules haut de gamme, « Illimité 5G+ Pro » et « Monde 5G+ Pro », introduisent pour la première fois la 5G SA dans l’univers Pro de SFR, à partir de 23,99 € et 34,99 € HT par mois après remise SFR Multi.

La 5G SA : une rupture technologique mise au service des pros

Représentant la nouvelle génération d’infrastructures mobiles, la 5G SA (Standalone) se distingue par un cœur de réseau entièrement modernisé. Cette architecture apporte trois bénéfices majeurs :

Une qualité de communication améliorée grâce à la voix sur 5G (VoNR), qui assure une continuité sonore optimisée, même en mobilité.

Une sécurité renforcée avec les nouvelles cartes SIM 5G+, développées pour protéger les flux et authentifications sensibles.

Une meilleure efficacité énergétique, essentielle pour les flottes professionnelles, puisque la 5G SA consomme moins de ressources radio.

Couplée à des fonctions comme le multisurf, les communications internationales ou les remises automatiques via SFR Multi dès la deuxième ligne, la 5G+ se positionne comme un levier pour les entreprises ayant des besoins exigeants : mobilité internationale, échanges en temps réel, forte dépendance au cloud ou aux outils collaboratifs.

Un accompagnement premium pensé pour les entreprises

SFR Pro mise aussi sur l’accompagnement humain : une assistance premium, capable d’aider à la configuration, d’organiser un échange rapide ou un renouvellement de mobile, fait partie intégrante de la promesse de service. L’opérateur cherche ainsi à séduire un marché où la réactivité et la continuité de service sont souvent déterminantes.

La nouvelle Box 10+ au cœur de l’offre « SFR Fibre Premium Pro »

Côté fixe, SFR introduit sa Box 10+ dans une version spécialement pensée pour les entreprises. Présentée comme la plus complète du marché, elle prend en charge toutes les technologies fibre (GPON et XGS-PON) et délivre jusqu’à 8 Gb/s symétriques, une performance rare sur le segment Pro.

L’offre inclut également deux répéteurs Wi-Fi pour optimiser la couverture, le Multi TV et un ensemble de services destinés à assurer une continuité totale d’activité .

Des garanties fortes pour éviter toute interruption d’activité

Parmi les services clé qui accompagnent la Box 10+ :

Internet Garanti 4G pour pallier toute coupure fibre.

Intervention sous 8 heures en cas de panne, une promesse rarement proposée à ce niveau de prix.

Service client premium dédié, avec accompagnement commercial personnalisé.

SFR ajoute des options ciblées : 1000 Go de stockage cloud, messagerie et site web pro, deuxième ligne fixe, adresse IP fixe, etc.

Commercialisée à 43 € HT/mois sans engagement, l’offre est éligible au programme SFR Multi, qui accorde des réductions dès le deuxième abonnement Pro ou grand public. Pour son lancement, SFR offre l’option Cybersécurité pour toute ligne Mobile Pro associée à cette formule fibre.

Jusqu’au 31 décembre 2025, un pack comprenant « SFR Fibre Premium Pro », un forfait mobile « 25 Go 5G Pro » et l’option Cybersécurité pour cinq équipements est proposé à 51,99 € HT/mois.