23 août 2024 à 00h00 par La rédaction

SFR simplifie le partage de données en famille avec "SFR Multi"

SFR poursuit sa stratégie de simplification et de personnalisation de ses offres. L'opérateur lance désormais "SFR Multi", un nouveau programme regroupant et améliorant tous les avantages dédiés à ses clients.

Un programme unique pour plus de flexibilité

"SFR Multi" s'inscrit dans la continuité des récentes évolutions de l'offre SFR. En effet, l'opérateur a fait le choix de proposer des offres plus simples, plus généreuses afin d'être plus compétitif.

Avec "SFR Multi", SFR va encore plus loin en facilitant le partage de données au sein du foyer et en proposant des remises exclusives.

Les principaux avantages de "SFR Multi" :

- Le partage de gigas illimité : jusqu'à 100 Go par mois peuvent être partagés entre les différentes lignes d'un même foyer, une exclusivité sur le marché.

- Des remises exclusives : les abonnés peuvent bénéficier de réductions allant jusqu'à 20 € par mois sur leurs forfaits mobiles et sur l'offre "Maison Sécurisée".

- La simplicité d'utilisation : la gestion du programme se fait directement depuis l'application "SFR & Moi" ou l'espace client.

Une offre sur-mesure pour tous les profils

Grâce à "SFR Multi", chaque membre du foyer peut bénéficier d'une offre adaptée à ses besoins, qu'il s'agisse d'un utilisateur intensif de données, d'un senior ou d'un enfant. Le partage de gigas permet de mutualiser les consommations et de réaliser des économies significatives. Avec le partage de gigas SFR, un forfait 2h à 1,99€/mois peut par exemple recevoir jusqu'à 100Go de data pour un client Box.