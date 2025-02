27 février 2025 à 00h00 par La rédaction

SFR simplifie le transfert d'eSIM avec Android

Grâce à un partenariat avec Android, l’opérateur SFR facilite désormais le transfert et la conversion d’eSIM sur les terminaux Android, garantissant un processus immédiat, sécurisé et sans intervention extérieure.

Les abonnés SFR peuvent désormais transférer leur eSIM vers un nouveau smartphone Android ou convertir leur carte SIM physique en eSIM sur un même appareil. Ce processus, conforme à la norme GSMA TS.43, assure une activation fluide et sécurisée, évitant ainsi les contraintes d’une intervention extérieure.

L’opération s’effectue en quelques secondes, directement via l’assistant de configuration du smartphone. Il n’est plus nécessaire de télécharger une application, de se connecter à un site web ou de contacter le service client. Cette avancée technologique représente un gain de temps considérable pour les utilisateurs et renforce la sécurité des échanges.

En plus de simplifier l’expérience client, cette technologie contribue à réduire l’empreinte carbone associée à la production et à la distribution des cartes SIM physiques. En supprimant le besoin de supports matériels, SFR et Android s’inscrivent dans une démarche plus respectueuse de l’environnement.