06 novembre 2024 à 00h00 par La rédaction

SFR TV s'étend à Android TV

SFR poursuit son déploiement de son application SFR TV en l'ouvrant désormais aux téléviseurs connectés fonctionnant sous Android TV sous Android TV, les Chromecasts et les Google TV Streamers, accessible avec l'option Multi TV sur TV connectée de SFR à 5€/mois sans engagement.

Après les téléviseurs Samsung et Hisense, c'est au tour des appareils Android TV de bénéficier de SFR TV. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de retrouver leurs chaînes préférées, leurs enregistrements et leurs services de replay sur une grande variété de modèles, des marques Sony, Xiaomi, Sharp, Panasonic ou TCL aux Chromecast et Google TV Streamers.

avec l'option Multi TV sur TV connectée, incluse dans l'offre Fibre Premium, les abonnés peuvent désormais profiter de leurs programmes préférés sur un second écran, sans frais supplémentaires.

L'application SFR TV sur TV connectée permet un usage direct sans décodeur supplémentaire et avec la télécommande de la TV, donnant accès aux principaux programmes et services TV (direct, replay, enregistrement, catalogue VOD). Jusqu'à 5 écrans compatibles peuvent utiliser en simultané l'application SFR TV.