27 janvier 2023 à 00h15 par Philippe

SFR va arrêter ses réseaux 2G en 2026 et 3G en 2028

Lors de l'annonce de la signature d'un accord avec Nokia pour la création de son réseau 5G SA, SFR a annoncé l'arrêt des réseaux 2G et 3G au cours des 5 prochaines années. L'opérateur coupera sa 2G en 2026 et sa 3G en 2028.

Une décision qui semble étonnante car l'opérateur ne couvre toujours pas la totalité de la France en 4G car ses 2 réseaux sont encore utilisés au quotidien par une petite partie des français qui sont privés de réseau 4G. D'ailleurs, il est intéressant de noter que le calendrier de SFR coïncide avec l'obligation des opérateurs de couvrir toutes les zones blanches en 4G.

SFR a décidé de réallouer dans les prochaines années les radiofréquences de ses réseaux 2G et 3G vers ses réseaux 4G et 5G. Cette opération permettra d'apporter plus de débit et d'améliorer la réactivité et la qualité de la voix grâce à la généralisation de la VOLTE.

Ces deux réseaux auront plus de trente ans au moment de leur coupure. Les réseaux 2G et 3G, lancés respectivement en 1991 et en 2000, cesseront donc d'être opérés par SFR en fin d'année 2026 (2G) et fin d'année 2028 (3G).

SFR a déjà anticipé cette évolution, par exemple pour le marché des objets connectés. Il faut savoir que ces technologies en 4G prennent d'ores et déjà le relais des précédentes (en 2G-3G).

SFR est le deuxième opérateur à évoquer publiquement la coupure de la 2G et de la 3G. De son côté, Orange a aussi fixé son calendrier, l'opérateur historique a annoncé qu'il mettra un terme à sa 2G d'ici 2025 et sa 3G d'ici 2028.