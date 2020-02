26 février 2020 à 06h00 par Philippe

Six téléphones Nokia primés aux iF Design Awards 2020

Six téléphones ont été récompensés lors de l'édition 2020 du Forum International des Design Awards qui célèbre chaque année l'excellence du design à l'échelle mondiale.

Les produits récompensés ont été sélectionnés parmi plus de 7000 candidatures provenant d'une cinquantaine de pays. Un panel de 78 juges venus du monde entier et issus de différentes industries ont décidé ensemble de la sélection finale.

Le iF Design Awards 2020 a récompensé les modèles suivants : Nokia 7.2, Nokia 1 Plus, Nokia 105, Nokia 110, Nokia 800 Tough et Nokia 2720 Flip.

Depuis 67 ans, le iF Design Awards est reconnu comme un arbitre de qualité pour un design exceptionnel. Le label iF est reconnu dans le monde entier pour ses services de design exceptionnels et le iF Design Awards est l'un des prix de design les plus importants au monde. Les soumissions sont accordées dans les disciplines suivantes : Product, Packaging produit, Communication et Conception du Service/UX, Architecture et architecture d'intérieur ainsi que Concept professionnel.