Smart Band 10 : le nouveau bracelet Xiaomi allie style, suivi avancé à moins de 50 €

Pour sa dixième génération de bracelet connecté, Xiaomi voit les choses en grand. Le Xiaomi Smart Band 10 ne se contente pas d’améliorer les caractéristiques de ses prédécesseurs : il redéfinit les contours de ce qu’un tracker d’activité peut offrir, entre design raffiné, suivi santé avancé, polyvalence sportive, autonomie record et intégration poussée à l’écosystème Xiaomi. Le tout à un prix toujours aussi accessible.

Un écran plus large et plus lumineux, dans un format toujours aussi compact

Dès le premier regard, le Smart Band 10 se distingue par son écran AMOLED de 1,72 pouce, une taille inédite pour la gamme. Avec ses bordures réduites à seulement 2 mm, sa résolution de 326 PPI et sa luminosité culminant à 1500 nits, l’affichage gagne nettement en lisibilité, y compris en plein soleil. Xiaomi n’oublie pas le confort d’utilisation avec un rafraîchissement fluide à 60 Hz et un écran tactile réactif, même avec les doigts mouillés.

Un design qui monte en gamme : place à l’élégance

Nouveauté notable cette année : une édition céramique blanche, jusqu’ici réservée au marché chinois, est désormais commercialisée à l’international. Avec ce modèle, Xiaomi pousse le raffinement encore plus loin avec 10 accessoires interchangeables, dont un pendentif en perles multifonction pouvant se porter de quatre façons. Résolument plus qu’un simple bracelet connecté.

Une autonomie qui défie les montres connectées

Malgré son écran plus généreux et ses fonctions enrichies, le Smart Band 10 conserve une autonomie impressionnante : jusqu’à 21 jours en usage classique, ou 9 jours avec affichage permanent. Une recharge rapide en 60 minutes permet de repartir pour plusieurs semaines sans contrainte. De quoi séduire celles et ceux qui en ont assez de recharger leur montre tous les soirs.

Un véritable coach sportif au poignet

Avec 150 modes sportifs embarqués, dont 6 détectés automatiquement, le Smart Band 10 est plus que jamais un compagnon d’entraînement complet. Son nouveau capteur de mouvement à 9 axes garantit un suivi ultra-précis. Il va jusqu’à mesurer le VO2 max, évaluer la charge d'entraînement et proposer un temps de récupération personnalisé.

Particulièrement soigné, le mode natation permet de reconnaître les styles de nage, de compter les longueurs avec une précision de 96 % et de suivre la fréquence cardiaque même sous l’eau. Son étanchéité à 5 ATM (50 mètres) répond aux exigences des nageurs réguliers.

Et grâce à la diffusion Bluetooth, les données de fréquence cardiaque peuvent être transmises en temps réel à d’autres appareils compatibles, comme un vélo connecté ou une application mobile.

Un sommeil sous surveillance… et sous expertise

Xiaomi entend aussi révolutionner le suivi du sommeil. Le Smart Band 10 va bien au-delà du simple comptage d’heures : il analyse la répartition et l’efficacité du sommeil, et génère des recommandations personnalisées pour l’améliorer. La marque a même noué un partenariat avec trois références mondiales – la Société mondiale du sommeil, la Société asiatique de médecine du sommeil et la Société chinoise de recherche sur le sommeil – pour proposer un programme de 21 jours d'amélioration du repos.

En complément, le bracelet suit en continu la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang (SpO?), le niveau de stress, ainsi que le cycle menstruel, offrant ainsi une vision complète de l’état de forme physique et mental de son utilisateur.

Un assistant connecté discret mais puissant

Connecté à HyperOS 2 via le Xiaomi Smart Hub, le Smart Band 10 devient une commande intelligente pour l’ensemble des appareils de l’écosystème Xiaomi. Smartphones, tablettes ou écouteurs peuvent être contrôlés à distance directement depuis le poignet.

Côté vie quotidienne, le bracelet assure les basiques avec notifications instantanées, calendrier synchronisé, réponses rapides aux messages, ou encore un mode silencieux intelligent. L’algorithme haptique amélioré permet de personnaliser les vibrations selon la nature des alertes (appel, message, alarme…), pour une expérience plus intuitive et moins intrusive.

Personnalisation et divertissement au programme

Le Smart Band 10 ne se limite pas aux fonctions utilitaires. Xiaomi a intégré plus de 200 cadrans, allant du plus sobre au plus ludique, ainsi que 5 mini-jeux interactifs. De quoi changer d’univers en un clin d’œil, selon l’humeur ou le contexte : professionnel, sportif, décontracté…

Un rapport qualité/prix toujours imbattable

Le Xiaomi Smart Band 10 reste fidèle à l’ADN de la marque : innovation et accessibilité. Il est disponible en noir, gris et rose poudré au tarif de 49,99 €, tandis que l’édition Céramique est proposée à 59,99 €.

À ce prix-là, difficile de trouver un concurrent aussi complet et polyvalent. Xiaomi ne cherche pas à concurrencer les montres connectées haut de gamme, mais à perfectionner un form factor qui séduit de plus en plus par son légèreté, sa longévité, et sa simplicité d’usage.