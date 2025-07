21 juillet 2025 à 03h43 par La rédaction

Quand votre smartphone Android devient un sismomètre : le système de détection de séismes de Google révolutionne l'alerte précoce

Plus de deux milliards de smartphones Android à travers le monde sont devenus, sans que leurs propriétaires ne s’en aperçoivent vraiment, les rouages d’un immense réseau de détection sismique. Entre 2021 et 2024, ce système baptisé Android Earthquake Alerts (AEA) a détecté plus de 11 000 tremblements de terre, envoyant près de 18 millions d’alertes par mois dans 98 pays. Selon une étude parue ce 17 juillet dans la revue Science, la technologie mise en place par Google s’est révélée aussi efficace que les réseaux sismiques traditionnels, tout en apportant une couverture sans précédent, notamment dans les régions les plus vulnérables.

Des mini-sismomètres dans nos poches

Tout repose sur un composant aussi banal qu’ingénieux : l’accéléromètre intégré dans chaque smartphone Android. Ce capteur, conçu à l’origine pour détecter l’orientation de l’écran, est aussi capable de repérer les microséismes. Lorsqu’un grand nombre de téléphones dans une même zone enregistrent simultanément des vibrations, ils envoient une alerte à Google. Des algorithmes maison analysent alors les signaux et, si la détection est validée, une notification d’alerte sismique est envoyée à proximité de l’épicentre.

Grâce à la différence de vitesse entre les ondes P, rapides mais peu destructrices, et les ondes S, plus lentes mais beaucoup plus violentes, le système peut envoyer des alertes jusqu’à 60 secondes avant que les secousses ne soient ressenties. Ce délai, bien que court, peut sauver des vies : s’éloigner de fenêtres, sortir d’un ascenseur, se mettre à l’abri… Autant de gestes simples mais essentiels lorsqu’un séisme frappe.

Un système mondial, massif et… automatique

Selon Google, le système est activé par défaut sur tous les téléphones Android récents disposant des Google Play Services et de la géolocalisation active. Cela représente 70 % du parc mondial de smartphones : soit environ 2,5 milliards d’appareils connectés à ce réseau sismique mondial. En comparaison, les systèmes d’alerte traditionnels ne couvraient que 250 millions de personnes en 2019.

L’approche est résolument "crowdsourcée" : là où les sismomètres scientifiques sont coûteux, rares et très localisés, le système AEA mise sur le nombre. Même si chaque téléphone est bien moins précis qu’un capteur de recherche, la masse de données collectées en temps réel permet d’atteindre une fiabilité remarquable. L’erreur médiane sur l’estimation de magnitude est passée de 0,50 à 0,25 entre 2021 et 2024, et seulement trois fausses alertes ont été enregistrées en trois ans – dont deux causées par des orages, et une série d’alertes erronées au Brésil, pour lesquelles Google s’est excusé.

Des millions de vies potentiellement protégées

Le système a prouvé son efficacité dans plusieurs cas concrets. Lors du séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie en février 2023, plus de 500 000 personnes ont reçu une alerte avant les secousses majeures. En avril 2025, lors d’un tremblement de terre de magnitude 6,2 en Turquie, ce sont 16 millions de notifications qui ont été envoyées en moins de 8 secondes.

Les retours des utilisateurs sont très positifs : 85 % de ceux ayant reçu une alerte la jugent "très utile", et 84 % affirment faire davantage confiance au système après en avoir fait l’expérience. Près de 36 % reçoivent l’alerte avant les secousses, 28 % pendant, et 23 % après un ordre de grandeur qui reste précieux pour anticiper les répliques ou adapter les interventions d’urgence.

Des chercheurs séduits, mais prudents

La communauté scientifique salue les performances du système. Allen Husker, sismologue au Caltech, estime que « la plupart des pays n’ont pas de système d’alerte précoce, et celui-ci peut combler ce vide ». Il s’interroge toutefois sur la transparence de Google, demandant un meilleur accès aux algorithmes et aux données brutes pour les chercheurs indépendants.

Google affirme être aussi transparent que possible, tout en soulignant que la confidentialité des utilisateurs empêche le partage des données individuelles. L’entreprise rappelle que les données sont anonymisées, et ne nécessitent pas une géolocalisation exacte, mais seulement une estimation régionale des secousses.

Une complémentarité, pas une substitution

Les chercheurs insistent : AEA ne remplace pas les réseaux sismiques institutionnels, mais vient les compléter là où ils sont absents ou insuffisants. L’outil est d’autant plus pertinent dans les pays à faible revenu ou à infrastructures limitées. Pour Richard Allen, de l’université de Berkeley (et chercheur invité chez Google), « l’adoption mondiale des smartphones permet de mettre entre les mains de milliards de personnes des outils de détection avancés, indépendamment de leur pays ou de leurs ressources ».

Vers une nouvelle ère de la détection des catastrophes ?

En exploitant le potentiel dormant des smartphones, Google a créé le plus grand réseau sismique au monde. Si des défis techniques et éthiques persistent notamment autour de la vie privée, de la fiabilité et de l’accès aux données, ce système représente une révolution en matière de sécurité publique. À l’ère des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et imprévisibles, l’alerte anticipée devient un enjeu vital.

Alors que d’autres formes de catastrophes « inondations, incendies, voire tsunamis » pourraient un jour être anticipées de manière similaire, le succès du système AEA montre qu’il est possible de transformer des outils du quotidien en sentinelles du futur.

Comment vérifier si votre smartphone Android participe au système d’alerte sismique ?

Si vous possédez un téléphone Android récent, vous faites très probablement déjà partie du réseau de détection de séismes mis en place par Google. Pour le vérifier et activer l’alerte sismique si besoin, voici la marche à suivre :

Ouvrez les Paramètres de votre téléphone.

de votre téléphone. Allez dans Localisation .

. Appuyez ensuite sur Services de localisation ou Services avancés (le nom peut varier selon la version d’Android).

(le nom peut varier selon la version d’Android). Sélectionnez Alertes sismiques .

. Assurez-vous que l’option "Utiliser les alertes sismiques" est activée.

Pour que cela fonctionne, votre téléphone doit disposer des Google Play Services, et la localisation doit être activée. Le système ne nécessite aucune application spécifique et fonctionne en arrière-plan de manière automatique et anonyme, sans collecter vos données personnelles exactes. Vous contribuez ainsi, sans effort, à un réseau mondial de surveillance sismique au service du bien commun.