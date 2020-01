07 janvier 2020 à 06h00 par Philippe

Le smartphone du futur : les innovations à venir

C'est devenu l'un des objets les plus importants dans notre vie quotidienne : il nous sert à communiquer avec nos proches, mais également à écouter de la musique, à mesurer notre fréquence cardiaque, à suivre nos progrès sportifs et à faire nos courses en ligne. Le smartphone ne cesse de se réinventer et pousse les fabricants à toujours plus d'innovations. Les départements Recherches des grandes entreprises de smartphones travaillent pour nous surprendre avec de nouvelles fonctionnalités qui vont révolutionner notre utilisation de ces appareils. Voici quelques informations pour découvrir ce qui vous attend prochainement !

Et si la batterie du smartphone disparaissait ?

C'est l'éternel souci qui occupe nos esprits ! Où ai-je mis le chargeur de batterie de mon téléphone ? Aurais-je assez de batterie pour faire des vidéos pendant que mon enfant fait un spectacle à l'école ? La batterie de notre téléphone est souvent déchargée. Qui n'a jamais connu la coupure nette pendant une conversation importante ? Mais les fabricants font actuellement des recherches pour intégrer une recharge qui stockerait l'énergie. Les grandes marques essaient également de développer une recharge totale immédiate. Il ne serait alors plus nécessaire de laisser le smartphone en charge pendant plusieurs minutes ou heures. Mais cela risquerait encore d'engendrer une défaillance prématurée de la batterie.

En effet, avec les nombreuses fonctionnalités de nos smartphones, les appareils sont de plus en plus énergivores et il est nécessaire de les charger de plus en plus souvent. De plus, avec les questions environnementales, les utilisateurs sont de plus en plus en demande de batteries qui ne polluent pas. Or pour le moment, c'est tout le contraire. Pour satisfaire cette attente, les chercheurs envisagent même de créer des smartphones qui seraient totalement autonomes. Le téléphone deviendrait alors capable de régénérer lui-même sa capacité à fonctionner sans avoir besoin d'être branché sur secteur.

Cela résoudrait également le problème de l'impact environnemental des batteries. Véritable fléau à l'heure actuelle, il devient urgent de trouver une solution pour moins polluer.

Un écran pliable à mettre dans une poche

Combien d'écrans de smartphones avez-vous cassé en les plaçant dans une poche arrière de jean ? On s'assoit en oubliant qu'on a le téléphone dans la poche et là, c'est le drame ! Quand on constate le prix de ces smartphones qui sont devenus de petits bijoux, il est plutôt recommandé d'y faire attention.

C'est pour cette raison que les grandes marques sont en train de développer le smartphone pliable. Il s'agira d'un écran souple, qui pourra se ranger plus facilement et ne risquera pas de se briser en petits morceaux. Il est même envisagé que le smartphone vienne s'enrouler autour du poignet comme on porterait une montre !

Et en attendant cette innovation très pratique, achetez des smartphones soldés plutôt que de consacrer une part considérable de votre budget pour remplacer les smartphones de toute la famille. Les écrans ne sont pas assez solides pour résister aux chocs d'un sac à dos qui tombe, aux cascades d'un adolescent en trottinette ou d'une maladresse si vite arrivée. Les smartphones soldés sont une bonne alternative pour patienter jusqu'à la commercialisation des smartphones à écran pliable. Livraison gratuite, rabais en % sur le panier ou les accessoires, vous en trouverez des modèles récents issus des plus grandes marques telles qu'Apple, Samsung, Huawei, mais aussi de marques montantes comme Xiaomi. Pas besoin de vous rabattre sur un téléphone discount ou un ancien design !

L'assistant virtuel qui nous épaule

C'est devenu très à la mode de faire appel à un assistant virtuel pour lancer une musique, pour trouver une adresse où l'on doit se rendre ou pour vérifier la météo ! On connaît déjà Siri qui équipe les iPhone ou encore Alexa que l'on peut retrouver dans le Google Home mini. Mais cela va devenir une généralité pour la plupart des smartphones.

L'assistant virtuel va accompagner l'utilisateur pour mieux gérer ses rendez-vous, pour lui rappeler qu'il doit offrir un cadeau d'anniversaire à sa compagne ou pour lui signaler que son rythme cardiaque est trop élevé. Il devient un prolongement de l'être humain, capable de faire livrer un cadeau à un proche en une seule demande. Le propriétaire du smartphone n'a plus à se soucier de cela !

Ce type de technologie est devenu particulièrement intéressant pour un public senior. En effet, en reliant une montre avec capteur au smartphone, un suivi médical régulier pourra être réalisé en consultant les relevés. C'est d'ailleurs Apple qui a été le précurseur de cette technologie avec son application santé sur iOS. Le smartphone associe toutes les données prélevées sur l'Apple Watch et sur les applications de sport. Il analyse ensuite les données et fournit des relevés statistiques pour que l'utilisateur puisse jauger de son état de santé et de l'activité effectuée.

La 5G et la connexion vue par Apple

La 5G est actuellement en plein déploiement dans de nombreux pays européens. Même si elle va sûrement prendre du temps pour s'installer en France, nous y viendrons bientôt. C'est une nouvelle génération de réseaux téléphoniques, qui n'est pas uniquement liée à une amélioration de la 4G. Il s'agit de bien plus que cela : les débits vont être vraiment plus importants, et également associés à une latence réduite.

Cette nouveauté est devenue presque incontournable pour accompagner le développement des objets qui font appel à la réalité augmentée, mais également pour nos besoins courants de nous connecter rapidement à une application ou pour télécharger des documents lourds. De plus en plus d'entreprises et de particuliers déposent une quantité importante de données sur le cloud. Pour que les objets connectés restent efficients, il est incontournable que le réseau de téléphonie s'adapte aux nouveaux besoins.

Dans certains pays, les marques de smartphone ont débuté la commercialisation de smartphones 5G, comme Samsung ou Huawei. On les trouve notamment aux États-Unis et dans certains pays asiatiques comme la Chine et la Corée du Sud. D'autres marques préparent également la mise sur le marché de smartphones qui pourront accepter la technologie 5G.

Pour continuer à intéresser le public, les fabricants de smartphones déploient une imagination sans bornes. La course à la technologie et à la praticité est lancée depuis quelques années et ne risque pas de s'arrêter. Les utilisateurs sont devenus très friands des nouvelles fonctionnalités de leur smartphone et sont à l'affût des innovations qui pourraient rendre les nouveaux smartphones totalement irrésistibles !