28 juillet 2025 à 00h00 par La rédaction

Smartphone HONOR 6XS : l'ANFR ordonne le rappel pour absence de marquage CE

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a exigé le retrait immédiat du marché français et le rappel du téléphone HONOR 6XS (référence VNE-LX3), commercialisé par la société GOODMASTER TECHNOLOGY LIMITED. Ce modèle, destiné initialement à d'autres régions du monde, a été vendu en France sans respecter les exigences réglementaires européennes.

Dans le cadre de ses missions de surveillance du marché des équipements radioélectriques, l’ANFR a procédé à un contrôle du HONOR 6XS. Ce dernier a révélé une non-conformité administrative majeure : l’absence de marquage CE, obligatoire pour tous les produits électroniques mis en circulation dans l’Union européenne. Ce marquage atteste que l'appareil respecte les normes européennes en matière de sécurité, de santé publique et de compatibilité électromagnétique.

Face à cette infraction, l’agence n’a pas jugé nécessaire de procéder à des tests techniques plus poussés. Le manquement réglementaire étant suffisant à lui seul pour justifier des mesures fermes.

L’enquête a permis d’identifier GOODMASTER TECHNOLOGY LIMITED comme la société responsable de l’introduction de ces téléphones sur le marché français, notamment via la plateforme de vente en ligne CDISCOUNT. L’ANFR a donc mis en demeure l’entreprise, conformément à l’article L. 43 II bis du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la commercialisation de ce modèle et pour rappeler les unités déjà vendues.

Face à l'absence de réponse satisfaisante, l’agence a pris une décision ferme : le retrait immédiat du HONOR 6XS (VNE-LX3) du marché français et le lancement d’un rappel auprès des consommateurs.

L’ANFR rappelle également que, selon l’article R. 20-13-1 du CPCE, les distributeurs — qu’ils soient physiques ou en ligne — sont eux aussi légalement tenus d’agir en cas de doute sur la conformité d’un produit. Ils doivent prendre l’initiative de retirer le produit concerné de la vente, voire de procéder eux-mêmes au rappel si le fabricant ne prend pas les mesures nécessaires.

Les agents de l’ANFR poursuivent actuellement leurs contrôles pour s’assurer que ce modèle de smartphone n’est plus disponible dans aucun canal de distribution sur le territoire national.

Enfin, l’ANFR invite les consommateurs ayant acquis un HONOR 6XS (VNE-LX3) à se rapprocher sans délai de leur point de vente, notamment via CDISCOUNT, afin de connaître les modalités de rappel et de retour du produit.