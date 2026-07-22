22 juillet 2026 à 02h49 par La rédaction

Smartphone : la France est le pays où la navigation pose le plus de difficultés en Europe

Un an après l'entrée en application de l'European Accessibility Act (EAA), censé accélérer la mise en conformité des services numériques au sein de l'Union européenne, le constat demeure préoccupant. Les obstacles rencontrés lors de la navigation sur smartphone restent très répandus, y compris dans les usages les plus courants du quotidien. Plus surprenant encore, les jeunes générations apparaissent comme les plus affectées par ces difficultés, remettant en cause une idée largement répandue selon laquelle l'accessibilité numérique concernerait avant tout les seniors ou les personnes en situation de handicap.

C'est ce que révèlent cinq études menées en 2026 par Accessiway, entreprise européenne spécialisée dans l'accessibilité numérique, auprès de plus de 6 500 personnes en France, en Allemagne, en Autriche, en Italie et au Royaume-Uni.

Les Français sont les plus nombreux à rencontrer des difficultés sur mobile

Les résultats montrent que les problèmes d'accessibilité touchent l'ensemble des pays étudiés, avec toutefois des écarts marqués. La France apparaît comme le pays où les utilisateurs déclarent le plus de difficultés lors de leur navigation sur smartphone.

Ainsi, 82 % des Français affirment rencontrer régulièrement des obstacles lorsqu'ils utilisent leur téléphone pour effectuer des achats en ligne, rechercher des informations ou accéder à des services administratifs. Ce niveau est supérieur à celui observé en Autriche (80 %), en Italie (79 %), tandis que l'Allemagne et le Royaume-Uni affichent des taux nettement plus faibles, à 64 %.

Pour Jerry Journo, directeur général d'Accessiway France, ces résultats confirment les constats réalisés sur le terrain. Selon les audits menés par l'entreprise, 94 % des sites web européens testés présentent au moins une défaillance majeure parmi huit critères essentiels d'accessibilité, notamment le contraste des couleurs, l'adaptation des contenus à différentes tailles d'écran, la navigation au clavier, la visibilité du focus, le redimensionnement des textes, la gestion des animations ou encore l'ordre de navigation.

Malgré l'entrée en vigueur de l'European Accessibility Act, les progrès restent donc limités. Cette réglementation impose désormais aux entreprises proposant des services numériques dans l'Union européenne de respecter des exigences précises sous peine de sanctions financières. À l'image du RGPD pour la protection des données personnelles, ce texte marque un changement de paradigme : l'accessibilité n'est plus uniquement une démarche volontaire ou un levier d'image, mais devient une obligation réglementaire.

La génération Z, première victime des défauts d'accessibilité

L'un des enseignements les plus marquants de cette enquête concerne le profil des utilisateurs les plus touchés. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les utilisateurs les plus âgés qui déclarent rencontrer le plus de difficultés, mais les plus jeunes.

En France, 88 % des moins de 35 ans indiquent être confrontés à des problèmes de navigation sur smartphone, contre 75 % des personnes âgées de plus de 56 ans. La tendance se retrouve également en Italie, où les proportions atteignent respectivement 90 % et 75 %, en Autriche avec 87 % contre 77 %, ainsi qu'au Royaume-Uni où 81 % des jeunes déclarent rencontrer des difficultés, contre seulement 53 % des seniors.

L'Allemagne fait figure d'exception. Les utilisateurs les plus âgés y se disent davantage concernés que la génération Z : 68 % des plus de 56 ans signalent des difficultés, contre 60 % des jeunes adultes.

Selon Jerry Journo, cette situation s'explique notamment par les usages numériques des nouvelles générations. Plus habitués aux achats en ligne et aux services dématérialisés, les jeunes sont également plus sensibles aux défauts d'ergonomie et moins tolérants face aux parcours complexes ou interrompus.

Les pop-ups publicitaires restent le principal obstacle

Malgré des habitudes numériques différentes selon les pays, les répondants partagent un constat commun concernant les principaux freins à une navigation fluide sur smartphone.

Les publicités intrusives et les fenêtres pop-up arrivent largement en tête des difficultés rencontrées dans tous les pays étudiés. Elles sont particulièrement citées en Italie et en Autriche, où une personne sur deux les considère comme le principal obstacle à une utilisation confortable des services numériques.

Viennent ensuite les problèmes de mise en page, notamment lorsque les sites s'affichent mal sur les petits écrans. En Autriche, 28 % des répondants identifient ce point comme une difficulté majeure. Les textes affichés dans une taille insuffisante complètent les principales barrières relevées à l'échelle européenne.

Une conformité encore largement insuffisante

Si l'European Accessibility Act a contribué à sensibiliser les entreprises, les résultats de cette étude montrent que la majorité des plateformes numériques restent encore loin des exigences attendues.

Pour Accessiway, l'accessibilité représente désormais un enjeu stratégique bien au-delà du simple respect de la réglementation. Elle permettrait aux entreprises de toucher un public plus large, de limiter les abandons lors des parcours d'achat, d'améliorer leur référencement naturel sur les moteurs de recherche et de renforcer leur image de marque.

L'entreprise estime également que l'intégration de l'accessibilité dès la conception des sites et applications demeure la solution la plus efficace. Corriger des interfaces déjà déployées s'avère généralement beaucoup plus coûteux que d'intégrer ces bonnes pratiques dès les premières phases de développement.