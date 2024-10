17 octobre 2024 à 00h00 par La rédaction

Smartphone reconditionné : la DGCCRF dénonce des pratiques trompeuses

Le secteur du reconditionnement de smartphones et de tablettes est pointé du doigt par la DGCCRF. Les professionnels ne respecteraient pas systématiquement la réglementation en vigueur, au grand dam des consommateurs.

Les pratiques douteuses des vendeurs de smartphones et de tablettes reconditionnés ont été mises à jour par une enquête de la DGCCRF, menée en 2022. Alors que la réglementation du secteur se renforçait, 131 établissements ont été contrôlés, révélant des tests souvent superficiels et des informations trompeuses fournies aux consommateurs.

Il faut savoir que le reconditionné séduit de plus en plus de Français en quête de bonnes affaires. Smartphones, tablettes, ordinateurs... ces appareils d'occasion offrent une alternative économique et écologique aux produits neufs. Mais attention, derrière ce succès se cachent des pratiques commerciales trompeuses.

Un marché en plein essor mais entaché par des pratiques trompeuses

De nombreux vendeurs ne respecteraient pas les règles en vigueur, proposant des produits défectueux ou dissimulant des défauts importants. Les consommateurs, attirés par les prix attractifs, seraient ainsi les principales victimes de ces agissements.

En effet, les récents contrôles révèlent de la DGCCRF que des opérations aussi courantes que le remplacement d'un écran ou d'une batterie ne donnent pas systématiquement lieu à des tests exhaustifs. Trop souvent, les professionnels se contentent de remplacer la pièce défectueuse sans vérifier l'ensemble des fonctionnalités de l'appareil. Cette pratique met en péril la qualité et la sécurité des produits proposés aux consommateurs.

"État neuf", "certifié" : des termes trompeurs qui masquent une réalité différente

Derrière l'étiquette "reconditionné", se cache parfois une réalité bien différente. Si la loi impose des contrôles rigoureux pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de ces appareils, de nombreuses enseignes semblent faire l'impasse sur ces vérifications approfondies. Un simple examen visuel suffit bien souvent, laissant planer le doute sur l'état réel de l'appareil.

De plus, le remplacement de pièces essentielles, comme l'écran ou la batterie, ne fait pas toujours l'objet de tests rigoureux. Le manque de traçabilité des pièces entre le reconditionneur et le distributeur ajoute une couche supplémentaire d'opacité, laissant le consommateur dans l'incertitude quant à la véritable qualité du produit acheté.

Les annonces de vente en ligne regorgent de termes alléchants : "état neuf", "remis à neuf", "certifié"... Mais derrière ces mots se cache souvent une réalité bien différente. "État neuf", "très bon état"... Ces termes, employés à foison, sont loin d'avoir une définition universelle. Un vendeur peut considérer un produit comme "neuf" alors qu'il présente des traces d'usure pour un autre. Le terme "certifié" est souvent utilisé à tort et à travers. Un produit peut être "certifié" par le vendeur lui-même, ce qui ne garantit en rien sa qualité.

La DGCCRF sévit : des sanctions pour garantir la protection des consommateurs

La DGCCRF rappelle que pour être qualifié de "reconditionné", un produit doit offrir les mêmes garanties de fonctionnement et de sécurité qu'un appareil neuf. Ces nouvelles révélations interrogent sur le sérieux de certains acteurs du marché et appellent à une vigilance accrue de la part des consommateurs lors de leurs achats.

En réponse à ces dérives, l'organisme a décidé de sévir. Des avertissements ont été adressés aux professionnels concernés et près d'une vingtaine d'injonctions de mise en conformité ont été prononcées pour les infractions les plus graves. Ces mesures visent à garantir que les consommateurs puissent effectuer leurs achats en toute connaissance de cause et à lutter contre les pratiques commerciales déloyales. La DGCCRF a par ailleurs confirmé qu'elle resterait vigilante pour prévenir de nouvelles dérives.