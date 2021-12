23 décembre 2021 à 00h15 par Philippe

Le smartphone serait le cadeau privilégié à Noël en 2021

Le fabricant Oppo, a interrogé les utilisateurs en France pour savoir quels cadeaux ils souhaiteraient retrouver sous le sapin en 2021. Un échantillon de 1023 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans ou plus, a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview) du 1er au 2 décembre 2021. Produits tendances, durables et utiles, les cadeaux high-tech ont plus que jamais la côte en cette fin d'année.

Pour près d'1 Français sur 2, le smartphone représente le cadeau de Noël au succès garanti

Même si 84%* des Français sont déjà équipés d'un smartphone, celui-ci reste le cadeau idéal pour près d'1 Français sur 2. Avec une attente d'autant plus élevée chez les plus jeunes : 58% des 18-34 ans et 53% des 25-34 ans. Produit polyvalent et dans l'air du temps, le smartphone fait le lien entre les générations, en outre, chacun peut trouver le modèle qui répond au mieux à ses besoins.

Un cadeau avant tout durable pour 27% des Français

Si les Français sont si attachés au smartphone, c'est avant tout pour son usage quotidien utile en tant qu'outil personnel, précieux, à conserver dans le temps (27% des répondants). Offrir un tel cadeau est gage de qualité : il signifie que l'on prend soin de ses proches et que l'on sait leur faire plaisir. Mais près de la moitié des Français s'accordent à dire que le smartphone est un cadeau privilégié en raison de son design et de son côté tendance : ils ont envie du dernier modèle, autant pour son design novateur que pour ses innovations technologiques.

Entre tendance et durabilité, les générations font leur choix. Si 38% des plus de 65 ans choisissent le smartphone pour sa praticité et sa durabilité, seuls 18% des 25-34 ans sont d'accord.

Un cadeau tendance et premium pour 44% des 18-24 ans, qui sont prêts à investir 600€ dans cet achat

Le smartphone est-il un luxe accessible lors des fêtes de fin d'année ? C'est un grand oui pour les 18-24 ans qui sont prêts à mettre 600€ dans cet achat. Un résultat qui confirme son statut de cadeau tendance dernier cri, que les utilisateurs sont très fiers d'arborer.

Compte tenu de l'éventail de prix et de la largeur des gammes proposées sur le marché, offrir un smartphone est tout sauf un cadeau standardisé. Entre les différents modèles et designs proposés, l'utilisateur peut le personnaliser et se le réapproprier. Les fonctionnalités embarquées viennent aussi confirmer l'intérêt de cet achat et le propulsent comme le cadeau polyvalent par excellence.

Top fonctionnalités : la capacité de stockage de photos/vidéos pour 67% des Français

Assistant du quotidien, les utilisateurs attendent beaucoup des capacités de leur smartphone et sont exigeants quant aux fonctionnalités proposées :

- La mémoire et le stockage des photos, des vidéos, applis sont plébiscitées comme fonctionnalités pour 67% des Français.

- La batterie longue durée est une fonctionnalité recherchée pour 66%.

- Les innovations en photos et vidéos sont considérées comme des " plus " par 62%.

Au-delà de ces specificités, les utilisateurs sont aussi en recherche de divertissement : 56% des répondants font attention à la qualité de l'écran. Une fonctionnalité de plus en plus importante face au développement du gaming, au visionnage de vidéo sur smartphone ou encore à l'usage quotidien des réseaux sociaux.