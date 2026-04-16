16 avril 2026 à 00h00 par La rédaction

Smartphones : Apple prend la tête mondiale au premier trimestre 2026, sur fond de crise des composants

Le marché mondial des smartphones traverse un début d’année particulièrement tendu. Selon les dernières estimations du cabinet Counterpoint Research, les expéditions ont reculé de 6 % au premier trimestre 2026, pénalisées par une pénurie persistante de mémoire et un climat économique incertain. Dans ce contexte dégradé, un acteur tire son épingle du jeu : Apple, qui s’impose pour la première fois en tête du marché sur cette période.

Une industrie fragilisée par la pénurie de mémoire

Le recul du marché s’explique d’abord par des tensions structurelles sur les composants. Les modules DRAM et NAND, essentiels à la fabrication des smartphones, sont en quantité limitée, les fabricants privilégiant désormais les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle, bien plus rentables. Résultat : les coûts de production augmentent, les marges se compressent et les constructeurs répercutent une partie de ces hausses sur les consommateurs.

À cette pression industrielle s’ajoutent des facteurs macroéconomiques défavorables. La hausse des coûts logistiques et énergétiques, combinée aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, pèse sur la confiance des ménages. Les achats de smartphones, souvent perçus comme non essentiels, sont ainsi reportés, tandis que le marché du reconditionné gagne du terrain.

Apple, une résistance hors norme

Dans cet environnement chahuté, Apple affiche une performance remarquable. Le groupe américain capte 21 % de part de marché au premier trimestre, contre 20 % pour Samsung, avec des expéditions en hausse de 5 % sur un an.

Une première historique pour la firme de Cupertino, traditionnellement moins dominante en début d’année. Cette performance repose en grande partie sur le succès de la gamme iPhone 17, dont la demande reste soutenue sur plusieurs marchés clés, notamment en Asie-Pacifique.

L’avantage d’Apple tient également à sa stratégie industrielle : une chaîne d’approvisionnement fortement intégrée et une capacité à sécuriser ses composants en amont. Son positionnement haut de gamme lui permet en outre d’absorber plus facilement la hausse des coûts, là où ses concurrents, davantage exposés aux segments entrée et milieu de gamme, subissent de plein fouet les tensions actuelles.

Samsung freiné, mais confiant

Derrière, Samsung recule de 6 % sur un an, avec une part de marché de 20 %. Le groupe sud-coréen a été pénalisé par le lancement tardif de sa nouvelle génération Galaxy S26, ainsi que par une demande en berne sur ses modèles les plus accessibles.

Malgré ce recul, les premiers retours sur la série S26 sont encourageants, en particulier pour les versions les plus premium intégrant des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Samsung a d’ailleurs ajusté sa stratégie en réduisant son offre d’entrée de gamme et en misant davantage sur des configurations plus haut de gamme, au prix d’une hausse des tarifs.

Xiaomi durement touché, le milieu de gamme en première ligne

La situation est plus délicate pour Xiaomi. Troisième acteur mondial avec 12 % de part de marché, le constructeur enregistre la plus forte chute du Top 5, avec un recul de 19 % de ses expéditions.

En cause : une forte exposition aux segments les plus sensibles aux hausses de prix. Si ses modèles premium progressent, notamment en Chine avec la série Xiaomi 17, cela ne suffit pas à compenser la contraction de la demande sur les appareils plus abordables.

Les autres marques du classement, comme OPPO et vivo, affichent également des performances en retrait, malgré des dynamiques contrastées selon les marchés. Vivo, par exemple, conserve une position solide en Inde grâce à son offre milieu de gamme.

Google et Nothing profitent des recompositions

En marge du Top 5, certains acteurs gagnent du terrain. Google enregistre une croissance de 14 % de ses expéditions, portée par ses smartphones Pixel, qui séduisent grâce à leurs capacités en intelligence artificielle, leur photographie computationnelle et leur interface épurée.

Plus spectaculaire encore, la progression de Nothing, dont les volumes bondissent de 25 %. La jeune marque capitalise sur un positionnement différenciant, un design distinctif et le succès de modèles récents comme le Nothing Phone (4a).

Des perspectives assombries jusqu’en 2027

Les perspectives pour le reste de l’année demeurent prudentes. La pénurie de mémoire pourrait se prolonger jusqu’à fin 2027, contraignant les fabricants à revoir leurs priorités. L’heure n’est plus à la course aux volumes, mais à la recherche de valeur : rationalisation des gammes, montée en gamme, réduction des modèles peu rentables et développement du reconditionné.