03 août 2026 à 00h00 par Philippe

Smartphones : Bouygues Telecom promet de rembourser la différence si vous trouvez moins cher

Acheter un smartphone représente aujourd'hui un investissement conséquent, et les consommateurs sont de plus en plus nombreux à comparer les prix avant de passer à l'achat. Pour répondre à cette attente, Bouygues Telecom dévoile une nouvelle promesse commerciale baptisée « Certifié moins cher ou remboursé », qui garantit à ses clients le remboursement de la différence de prix s'ils trouvent le même smartphone moins cher chez un concurrent éligible dans les jours suivant leur achat.

Avec cette initiative, l'opérateur entend rassurer les acheteurs dans un marché particulièrement concurrentiel où les écarts de prix entre enseignes peuvent rapidement atteindre plusieurs dizaines d'euros.

Une garantie pour acheter en toute sérénité

Selon une étude Ipsos citée par Bouygues Telecom, six Français sur dix prennent le temps de comparer les tarifs avant d'acquérir un nouveau smartphone. Entre les promotions ponctuelles, les offres exclusives des distributeurs et les variations de prix sur internet, il est parfois difficile de savoir si l'on bénéficie réellement de la meilleure offre.

C'est précisément sur ce point que Bouygues Telecom souhaite se différencier. Désormais, les particuliers qui achètent un smartphone neuf auprès de l'opérateur pourront demander le remboursement de la différence de prix si le même modèle est proposé moins cher chez l'un des distributeurs partenaires de l'opération.

Cette promesse est valable aussi bien pour un achat réalisé en boutique que sur le site internet de Bouygues Telecom ou par téléphone. Elle s'applique également que le smartphone soit acheté avec ou sans forfait mobile.

Comment fonctionne le remboursement ?

Le principe est relativement simple, mais plusieurs critères doivent être respectés.

Après l'achat de son smartphone, le client dispose de trois jours à compter de la date d'émission de sa facture pour repérer une offre moins chère. Le produit comparé doit être strictement identique : même marque, même modèle et même capacité de stockage.

En revanche, Bouygues Telecom ne prend en compte que le prix comptant du smartphone seul. Les offres intégrant une subvention liée à un abonnement, les promotions temporaires, les remises immédiates, les bons d'achat, les opérations de cashback ou encore les avantages fidélité sont exclus du dispositif.

Si un prix inférieur est constaté, le client doit ensuite déposer sa demande via un formulaire dédié dans un délai maximal de dix jours après la date d'émission de la facture. Il devra fournir plusieurs justificatifs, notamment sa facture Bouygues Telecom ainsi qu'une preuve du tarif inférieur observé chez le distributeur concurrent.

Avant tout remboursement, les informations sont contrôlées par un organisme tiers indépendant mandaté par l'opérateur, chargé de vérifier la conformité du prix relevé.

Jusqu'à 150 euros remboursés par demande

La garantie n'entre en jeu que si l'écart de prix dépasse 5 euros. En dessous de ce seuil, aucun remboursement n'est prévu.

Lorsque toutes les conditions sont réunies, Bouygues Telecom rembourse la différence par virement bancaire dans un délai annoncé de six à huit semaines après validation du dossier.

L'indemnisation est toutefois plafonnée à 150 euros par demande, avec un maximum de trois remboursements par client et par année civile, soit jusqu'à 450 euros remboursables sur douze mois.

Une liste d'enseignes précisément définie

La comparaison ne peut pas être effectuée avec n'importe quel vendeur. Bouygues Telecom a établi une liste de distributeurs éligibles comprenant notamment :

Apple Store ;

Amazon.fr (uniquement pour les produits vendus directement par Amazon) ;

Auchan ;

Boulanger ;

Carrefour ;

Cdiscount ;

Darty ;

Fnac ;

Free ;

Orange ;

Samsung Store ;

SFR.



Les places de marché ("marketplaces") sont en revanche exclues. Ainsi, un smartphone vendu par un marchand tiers sur Amazon ou Cdiscount ne pourra pas servir de référence pour obtenir un remboursement.

Une nouvelle arme commerciale face à une concurrence féroce

Avec cette nouvelle garantie, Bouygues Telecom adopte une stratégie largement utilisée dans la grande distribution, où les promesses de remboursement de la différence de prix sont devenues courantes. Son arrivée sur le marché des smartphones illustre la volonté de l'opérateur de renforcer son attractivité face à Orange, SFR, Free mais aussi aux grandes enseignes spécialisées.

Au-delà de l'argument marketing, cette promesse pourrait également limiter les hésitations des consommateurs au moment de l'achat. Beaucoup retardent en effet leur décision par crainte de découvrir quelques jours plus tard une offre plus avantageuse ailleurs.

Marc Laurier, directeur Marketing grand public de Bouygues Telecom, estime que cette initiative répond directement aux préoccupations actuelles des consommateurs : « Dans un marché concurrentiel et en constante évolution, l'acquisition d'un smartphone représente un investissement significatif qui demande une attention particulière, surtout dans un contexte économique où chaque dépense compte. Avec "Certifié moins cher ou remboursé", nous offrons à nos clients la certitude de faire le meilleur choix, en toute sérénité. Cette promesse s'inscrit pleinement dans notre engagement visant à simplifier leur quotidien et renforcer leur confiance, en leur garantissant une tranquillité d'esprit totale. »

En misant sur cette garantie de prix, Bouygues Telecom cherche autant à rassurer ses clients qu'à valoriser son offre de smartphones. Si les conditions d'application restent strictes et nécessitent de respecter plusieurs délais ainsi qu'une procédure de vérification, cette nouvelle promesse pourrait séduire les consommateurs soucieux de réaliser leur achat au meilleur tarif sans avoir à repousser leur décision.