01 mai 2024 à 07h02 par La rédaction | 01 mai 2024 à 09h04

Smartphones chez les jeunes : un encadrement strict et progressif préconisé par les experts

La commission d'experts mandatée pour étudier l'impact des écrans sur les jeunes, a rendu mardi dernier son rapport au gouvernement. Parmi ses recommandations phares, la commission demande un encadrement strict de l'usage des écrans et d'internet, modulé en fonction de l'âge des utilisateurs.

La commission propose un encadrement progressif de l'utilisation des écrans et du numérique pour les enfants, en particulier des téléphones portables. Elle recommande d'éviter les écrans avant 3 ans et les smartphones connectés avant 11 ans.

Pour les plus jeunes, il est conseillé de privilégier un usage progressif des écrans et du numérique. La commission recommande ainsi de repousser l'âge d'acquisition d'un téléphone portable à 11 ans et de limiter son utilisation à un appareil sans accès à internet jusqu'à 13 ans.

A partir de 13 ans, un smartphone peut être donné, mais sans accès aux réseaux sociaux. L'accès aux réseaux sociaux ne serait autorisé qu'à partir de 15 ans, et uniquement sur des plateformes "éthiques" comme Mastodon ou Bluesky.

En plus de sensibiliser les parents, la commission insiste sur l'implication des professionnels de la petite enfance pour limiter l'exposition des jeunes enfants aux écrans, en particulier avant 4 ans. Cette vigilance doit s'appliquer lors des "moments clés de la relation" comme les repas, les soins ou les jeux, d'après le rapport, qui cible notamment les assistantes maternelles, les personnels de crèche et les nourrices.

Face aux défis identifiés, le rapport de la commission met aussi l'accent sur l'éducation à la santé, en formulant des recommandations concrètes adressées au gouvernement. Ces recommandations ciblent spécifiquement les risques liés au sommeil, à la sédentarité et à la vue. Ainsi, le rapport exhorte les décideurs politiques à "élaborer un plan d'éducation à la santé pour les enfants et les jeunes, qui prenne particulièrement en compte" ces enjeux.