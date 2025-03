26 mars 2025 à 00h00 par La rédaction

Smartphones, écrans, données : les grandes tendances du numérique en 2024

Chaque année, le Baromètre du numérique offre une photographie précise de la diffusion des technologies et de l'évolution des usages en France. En 2024, l'étude réalisée par le CREDOC pour l'Arcep, le Conseil général de l'économie, l'Arcom et l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) met en lumière une adoption massive des outils numériques, une intensification des usages, mais aussi des interrogations croissantes sur leur impact.

Une adoption généralisée des outils numériques

Les équipements numériques séduisent toujours plus de Français. En 2024, 98 % des personnes âgées de 12 ans et plus possèdent un téléphone mobile, soit une augmentation de 4 points en un an. Le smartphone s'impose comme un objet indispensable, équipant 91 % de la population. L'ordinateur conserve une place prépondérante avec un taux de possession de 89 %.

D'autres objets connectés gagnent du terrain. Les enceintes connectées sont désormais présentes chez 33 % des Français (+4 points), et leur usage quotidien surpasse celui du téléphone fixe. Quant aux objets connectés liés à la santé, la sécurité ou la domotique, ils équipent 40 % des foyers (+3 points). Par ailleurs, 50 % de la population utilise un service de stockage en ligne, majoritairement dans sa version gratuite.

Vers une régulation accrue du numérique

L'importance du smartphone dans l'accès aux services et contenus numériques pose la question du rôle des fabricants, des systèmes d'exploitation et des navigateurs dans l'ouverture du marché. Le Digital Markets Act (DMA), règlement européen entré en vigueur en mars 2024, vise à garantir cette ouverture. L'une de ses mesures interdit l'imposition de logiciels par défaut. Quatre mois après sa mise en application, près d'un tiers des utilisateurs de smartphones ont reçu une invitation à changer de navigateur ou ont été informés des nouvelles dispositions.

Une consommation de l'écran en hausse, source de préoccupations

L'étude révèle une augmentation du temps passé devant les écrans. Près de 75 % des personnes interrogées y consacrent plus de 2 heures par jour, et 25 % plus de 5 heures. En moyenne, un individu passe 4 heures quotidiennement devant un écran, soit un quart de son temps éveillé.

Cette surexposition inquiète : 42 % des répondants estiment y passer trop de temps, une perception encore plus marquée chez les 18-24 ans. En effet, 61 % de cette tranche d'âge juge leur temps d'écran excessif, contre 31 % des plus de 70 ans. Le modèle économique des plateformes numériques, fondé sur la captation de l'attention, joue un rôle crucial dans ce ressenti : 59 % des utilisateurs fréquents des réseaux sociaux considèrent leur usage excessif.

Une consommation de données en progression ralentie

L'essor des usages mobiles se traduit par une augmentation de la consommation de données. En quatre ans, la part des abonnements mobiles avec plus de 100 Go de données a doublé, passant de 15 % à 32 %. Pourtant, les deux tiers des abonnés ne consomment pas l'intégralité de leur forfait. La consommation moyenne par carte SIM continue de croître (16,5 Go par mois), mais à un rythme ralenti (+10 % en 2024 contre +25 % par an entre 2020 et 2023).

Une opportunité pour le recyclage des équipements

En moyenne, un foyer français possède 10 équipements à écran, dont deux inutilisés qui pourraient être revendus ou recyclés. Le smartphone reste un produit particulièrement conservé : plus de la moitié des Français gardent leurs anciens modèles après en avoir acquis un nouveau.

Toutefois, la durée d'utilisation des smartphones s'allonge. En 2020, seuls 16 % des utilisateurs gardaient leur appareil plus de 3 ans ; ils sont aujourd'hui 27 %. Cette évolution traduit une prise de conscience environnementale, mais l'achat de smartphones neufs reste majoritaire (78 %), alors que 22 % des appareils achetés sont d'occasion ou reconditionnés.