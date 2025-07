31 juillet 2025 à 00h00 par La rédaction

Smartphones en Chine : Huawei retrouve son trône, Apple regagne du terrain

Le marché chinois du smartphone se contracte de 4 % au deuxième trimestre 2025, mais les marques locales confirment leur leadership tandis qu’Apple rebondit avec une stratégie tarifaire ajustée.

Le marché des smartphones en Chine continentale a connu un léger repli au deuxième trimestre 2025, enregistrant une baisse de 4 % sur un an, selon les dernières données de Canalys, désormais intégré à Omdia. Cette correction fait suite à l’essoufflement progressif des programmes de subventions gouvernementales, qui avaient dynamisé les ventes en début d’année. Néanmoins, la demande de fond reste robuste, et les expéditions sur l’ensemble du premier semestre affichent une hausse modérée.

Dans ce paysage en mutation, Huawei signe un retour remarqué en tête du marché, tandis que Apple, bien que pénalisé par certaines restrictions liées aux subventions, parvient à enrayer son déclin grâce à une stratégie commerciale offensive. Entre innovation technologique, différenciation logicielle et repositionnements tarifaires, les grands acteurs poursuivent leur bataille sur un marché stratégique en voie de stabilisation.

Huawei reprend la couronne avec 12,2 millions d’unités livrées

Avec 12,2 millions de smartphones expédiés et une part de marché de 18 %, Huawei reprend la tête du marché chinois, devant ses rivaux traditionnels. La marque enregistre une croissance annuelle impressionnante de 15 %, consolidant ainsi son redressement après plusieurs années de turbulences dues aux sanctions américaines.

Ce retour au sommet s’appuie sur le lancement réussi de la série Nova 14, première à embarquer HarmonyOS 5.0, le système d’exploitation maison de Huawei. Cette avancée marque une étape importante dans l’émancipation technologique du groupe vis-à-vis des services Google et des plateformes concurrentes. L’écosystème HarmonyOS, désormais déployé plus largement, renforce la fidélisation des utilisateurs et pose les bases d’une expérience logicielle unifiée entre smartphone, maison connectée et voiture.

Vivo et Oppo complètent le podium, mais reculent légèrement

En deuxième position, vivo affiche 11,8 millions d’unités livrées pour 17 % de part de marché, mais enregistre un recul de 10 % par rapport à l’année précédente. La marque continue néanmoins de viser large avec une stratégie de renouvellement progressif de ses gammes. Ses séries X200, S30 et Y300, lancées de manière échelonnée, ciblent différents segments de clientèle et consolident sa présence dans l’entrée et le milieu de gamme.

OPPO, incluant OnePlus, se classe troisième avec 10,7 millions d’unités expédiées, représentant 16 % du marché. La marque mise sur une différenciation accrue de son interface logicielle et sur une extension de son portefeuille produit pour maintenir son attractivité face à une concurrence féroce.

Xiaomi poursuit sa dynamique de croissance, portée par l’innovation interne

En quatrième position, Xiaomi confirme son ascension continue avec un huitième trimestre consécutif de croissance annuelle. Avec 10,4 millions d’unités vendues, la marque enregistre une hausse de 3 % sur un an. Le groupe mise sur sa capacité à innover en interne, comme en témoigne l’introduction de sa puce maison XRing O1, désormais intégrée à son nouveau fleuron Xiaomi 15s Pro ainsi qu’à la tablette Pad 7 Ultra.

Cette orientation vers la R&D propriétaire souligne l’ambition de Xiaomi de se positionner durablement dans le haut de gamme. Parallèlement, la marque poursuit le développement de son réseau de distribution physique, soutenant sa stratégie globale “Human x Car x Home” qui vise à connecter les univers numérique, domestique et automobile autour de ses produits.

Apple, en embuscade, enregistre une croissance bienvenue

Cinquième du classement avec 10,1 millions d’iPhone livrés et une part de marché quasi équivalente à celle de Xiaomi, Apple connaît un rebond de 4 % sur un an, un résultat d’autant plus notable qu’il intervient après plusieurs trimestres de stagnation.

Pour séduire les consommateurs chinois à l’occasion du grand festival promotionnel “618”, la firme de Cupertino a revu à la baisse le tarif de son iPhone 16. Cette stratégie de prix, combinée à des campagnes de reprise de modèles anciens et à des offres groupées proposées via les plateformes d’e-commerce locales, a permis à Apple de relancer partiellement la demande. Toutefois, ses appareils, positionnés sur le haut de gamme, ont souvent été exclus des subventions nationales, ce qui a limité l’impact des promotions.

Des stratégies différenciées pour s’adapter à un marché en transition

Selon Lucas Zhong, analyste chez Canalys, les fabricants chinois s’appuient sur des approches différenciées pour affronter la baisse de régime du marché. L’innovation logicielle, les puces propriétaires, les lancements segmentés et l’optimisation des canaux de distribution sont les leviers activés pour stimuler la demande dans un contexte de maturité du marché.

HONOR, par exemple, cherche à renouer avec la croissance en misant sur des offres compétitives en milieu de gamme, tout en rationalisant sa stratégie de distribution. L’objectif est de construire des relations durables avec les partenaires et de stabiliser ses performances sur le long terme.

Un second semestre sous le signe de la reprise modérée

Malgré le recul de ce deuxième trimestre, les perspectives pour le reste de l’année restent positives. Selon Amber Liu, responsable chez Canalys, la reprise progressive de la consommation et la résilience de l’économie chinoise laissent entrevoir un second semestre plus favorable. Les niveaux de stocks sont jugés sains, signe que les constructeurs ont su gérer prudemment l’impact des subventions pour éviter les effets de surstockage.

Mais l’un des défis majeurs à venir sera de maintenir l’élan de renouvellement des smartphones, alors que de nombreux consommateurs ont déjà profité des incitations gouvernementales en début d’année. L’innovation, la différenciation produit et la capacité à créer de la valeur pour les distributeurs seront déterminantes pour performer dans la deuxième moitié de 2025.

Huawei en leader retrouvé, Apple en compétiteur stratégique

Ce deuxième trimestre 2025 marque un moment clé pour le marché chinois des smartphones, entre résilience et rééquilibrage. Le retour en grâce de Huawei symbolise une nouvelle ère pour le géant chinois, qui capitalise sur son autonomie logicielle et sa base d’utilisateurs fidèles. Pendant ce temps, Apple démontre sa capacité à s’adapter localement et à préserver son influence dans un environnement complexe.

Avec un marché désormais mature, mais potentiellement en croissance modérée pour l’année complète, les mois à venir seront décisifs pour ceux qui sauront conjuguer innovation technologique, gestion fine des canaux et réponse aux attentes évolutives des consommateurs chinois.