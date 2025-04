08 avril 2025 à 00h00 par La rédaction

Smartphones en panne : 42% des Français confrontés à des dysfonctionnements

Une étude récente réalisée par Télécom Paris, Limites Numériques, l'Université de Toulouse et De Vinci Research Center, avec le soutien de la Mission Interdisciplinaire du CNRS, révèle une réalité frappante : 42% des Français vivent avec un smartphone dysfonctionnel. La majorité de ces problèmes ne sont pas dus à une casse matérielle, mais à des défaillances logicielles. Cette obsolescence logicielle, encore trop peu prise en compte, joue un rôle majeur dans le renouvellement fréquent des téléphones, contribuant ainsi à l'impact environnemental des terminaux mobiles.

Un constat alarmant sur la durée de vie des smartphones

L'étude, réalisée sur un panel de 1 000 personnes représentatives de la population française et administrée par Médiamétrie fin 2023, montre que la plupart des problèmes apparaissent rapidement : 50% dans la première année d'utilisation et 25% au cours de la seconde. Parmi les dysfonctionnements signalés, on trouve principalement :

Une batterie usée (28%)

Un stockage saturé (23%)

Une lenteur excessive (21%)

Si la panne matérielle reste une réalité, l'étude met en évidence un problème encore plus profond : 60% des dysfonctionnements rencontrés sont d'origine logicielle, notamment des bugs, des mises à jour incompatibles ou l'incapacité à gérer les ressources du smartphone.

Un renouvellement motivé par une accumulation de problèmes

Contrairement à l'idée reçue selon laquelle un smartphone cesse brutalement de fonctionner, cette étude confirme qu'il s'agit plutôt d'une dégradation progressive. Ainsi, bien que de nombreux utilisateurs perçoivent ces problèmes comme gênants voire très gênants (82%), seule une minorité (43%) tente activement de les résoudre, et parmi ces tentatives, plus de la moitié (58%) échouent. Au final, un tiers des problèmes persistants conduisent à un renouvellement de l'appareil.

Le coût de la réparation et le manque de solutions accessibles sont également des freins majeurs à la prolongation de la durée de vie des smartphones. En effet, l'étude indique que seulement 14,7% des remplacements sont dus à une panne totale de l'appareil. La majorité des utilisateurs changent de smartphone par frustration face à l'accumulation de défaillances.

L'impact environnemental et les solutions envisageables

L'empreinte carbone des smartphones provient principalement de leur fabrication (78% des émissions de CO2, selon l'ADEME et l'ARCEP en 2023). Rallonger leur durée de vie est donc un enjeu crucial pour réduire leur impact écologique. Cette étude met en lumière la nécessité de prendre en compte non seulement la facilité de réparation matérielle, mais aussi la gestion des problèmes logiciels.

Parmi les pistes d'action identifiées, les chercheurs proposent :

Une garantie logicielle à long terme : les fabricants devraient garantir un support logiciel sur plusieurs années pour assurer un fonctionnement optimal des appareils.

: les fabricants devraient garantir un support logiciel sur plusieurs années pour assurer un fonctionnement optimal des appareils. Des applications moins gourmandes : concevoir des logiciels compatibles avec des capacités de calcul modestes pour limiter la lenteur et la saturation du stockage.

: concevoir des logiciels compatibles avec des capacités de calcul modestes pour limiter la lenteur et la saturation du stockage. Une meilleure gestion du stockage : offrir des outils efficaces pour optimiser l'espace disponible et mieux comprendre les données stockées.

: offrir des outils efficaces pour optimiser l'espace disponible et mieux comprendre les données stockées. Des paramètres adaptés : permettre aux utilisateurs de contourner certains dysfonctionnements logiciels et de prolonger la durée de vie de leur batterie.

: permettre aux utilisateurs de contourner certains dysfonctionnements logiciels et de prolonger la durée de vie de leur batterie. Faciliter la réparation : étendre le bonus réparation aux problèmes logiciels et encourager la création de smartphones réparables.

Vers une prise de conscience collective

Cette étude souligne un paradoxe : les utilisateurs souhaitent conserver leur smartphone plus longtemps, mais se heurtent à des obstacles techniques et économiques. En reconnaissant l'importance de l'obsolescence logicielle et en adoptant des politiques plus durables, industriels et pouvoirs publics pourraient grandement contribuer à réduire l'impact environnemental du numérique tout en améliorant l'expérience utilisateur.

Dans un contexte où la réduction des déchets électroniques devient un enjeu majeur, ces résultats devraient encourager une refonte des stratégies de conception et de maintenance des smartphones. La question n'est plus seulement de réparer les appareils, mais aussi de garantir leur bon fonctionnement sur la durée.