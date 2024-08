02 août 2024 à 00h00 par La rédaction

Smartphones et enfants : un équilibre fragile à trouver pendant les vacances scolaires

Une nouvelle étude commandée par HMD (Human Mobile Devices) révèle que l'âge moyen auquel un parent donne un smartphone à son enfant pour la première fois est de 11 ans. Cependant, beaucoup de parents ont avoué qu'ils auraient préféré attendre plus longtemps.

L'étude met en évidence les préoccupations croissantes concernant l'impact des smartphones sur les enfants, alors que les vacances scolaires approchent. L'enquête mondiale, menée auprès de 10 000 parents au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Inde, en Allemagne et en Australie, montre que plus de la moitié des parents regrettent d'avoir exposé leur enfant à un smartphone si jeune.

Un tiers des parents ont cité les effets négatifs de l'appareil et les changements de personnalité comme principales raisons de leurs regrets. Les inquiétudes persistent concernant l'impact des applications de réseaux sociaux, souvent associées aux smartphones, sur les enfants.

Avec les vacances scolaires, les parents s'inquiètent du temps que leurs enfants passeront sur leurs smartphones dans les semaines à venir. Un impressionnant 70 % des parents interrogés ont admis que leur propre enfance sans smartphone leur permettait de passer plus de temps avec leur famille. Cependant, ce temps de qualité manque à leurs enfants : 55 % des parents disent que l'utilisation du téléphone par leur enfant est source de grandes disputes, et un tiers ont pleuré à cause de l'obsession de leur enfant pour son téléphone.

Selon les résultats, 73 % des parents pensent que leurs enfants passeront plus de temps sur leurs téléphones pendant les vacances scolaires. De plus, 64 % estiment que cela aura un impact négatif sur leur sommeil, 61 % pensent que cela réduira leur activité physique, et plus de la moitié (54 %) craignent que cela réduise le temps passé à socialiser avec leurs amis.

Bien que plus de la moitié des parents reconnaissent que les smartphones peuvent avoir un impact positif sur leurs enfants, notamment en les aidant à rester en contact avec leurs amis et en offrant des avantages éducatifs pendant les vacances scolaires, ils se trouvent face à un dilemme évident.