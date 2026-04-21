21 avril 2026 à 00h00 par La rédaction

Smartphones : la fidélité atteint des records, Apple creuse l'écart face à Android

Une nouvelle étude menée par SellCell auprès de 5 000 consommateurs américains dresse un constat sans équivoque : la fidélité des utilisateurs de smartphones n’a jamais été aussi élevée, mais elle reste profondément asymétrique entre les deux grands écosystèmes du marché.

Selon cette enquête, 96,4 % des possesseurs d’iPhone déclarent vouloir rester chez Apple lors de leur prochain renouvellement. Un niveau record, en progression constante depuis plusieurs années : ils étaient 91,9 % en 2021 et 90,5 % en 2019. À l’inverse, les utilisateurs Android affichent une fidélité plus fragile : 86,4 % comptent rester sur la plateforme, tandis que 13,6 % envisagent de changer d’écosystème, soit près de quatre fois plus que chez Apple.

Une fidélité construite dans la durée

Au-delà des intentions d’achat, l’étude met en lumière un attachement profond à long terme. Ainsi, 83,8 % des utilisateurs d’iPhone déclarent utiliser la marque depuis plus de cinq ans, contre seulement 33,8 % du côté Android. Cet écart illustre une réalité bien connue du secteur : l’écosystème Apple tend à verrouiller progressivement ses utilisateurs.

Les raisons invoquées sont d’ailleurs révélatrices. Une majorité (60,8 %) affirme simplement préférer l’expérience Apple, tandis que 17,4 % reconnaissent être fortement investis dans son environnement. Photos stockées dans iCloud, conversations via iMessage, synchronisation avec Mac ou Apple Watch : autant d’éléments qui rendent un éventuel départ plus complexe, tant sur le plan technique que psychologique.

Android plus volatil, mais pas en perte de vitesse

Si les utilisateurs Android apparaissent moins fidèles, la situation est loin d’être figée. Certaines marques tirent leur épingle du jeu, à commencer par Samsung, qui atteint un taux de fidélité de 90,1 %, en nette progression par rapport aux 74 % enregistrés en 2021. De son côté, Google remonte à 86,8 % après un creux marqué ces dernières années.

Cette diversité de l’offre Android explique en partie une plus grande propension à changer de marque sans quitter l’écosystème. Lorsqu’ils envisagent un changement, les utilisateurs Android privilégient d’abord d’autres fabricants Android : 31,5 % se tourneraient vers Samsung, 21,2 % vers Google. L’iPhone n’arrive qu’en deuxième position, avec 26,8 % des intentions.

Des flux de migration déséquilibrés

Le mouvement inverse est nettement plus limité. Parmi les 3,6 % d’utilisateurs d’iPhone prêts à quitter Apple, près de 70 % opteraient pour un smartphone Samsung, tandis que 20,2 % choisiraient un modèle Google. Le principal frein évoqué reste le prix des iPhone, jugé élevé, ainsi que l’impression que certaines marques concurrentes offrent un meilleur rapport qualité-prix ou des technologies plus avancées, cet argument est d’ailleurs cité par 22,5 % des répondants concernés.

Un marché arrivé à maturité

Ces résultats traduisent une transformation structurelle du marché. À mesure que les innovations matérielles se standardisent et que les performances convergent, le choix d’un smartphone repose de moins en moins sur des critères purement techniques. L’expérience globale, les services et l’intégration entre appareils prennent désormais le dessus.

Dans ce contexte, la conquête de nouveaux utilisateurs devient plus difficile, en particulier sur un marché américain déjà largement dominé par Apple. Les fabricants doivent désormais composer avec une base installée très stable et concentrer leurs efforts sur d’autres leviers de croissance, comme les primo-accédants ou les segments plus accessibles.

L’écosystème, clé de la bataille

L’étude de SellCell confirme ainsi une tendance de fond : la fidélité ne se joue plus uniquement sur le produit, mais sur l’ensemble de l’écosystème. Apple en a fait un pilier stratégique, avec un modèle reposant sur l’intégration étroite de ses services et appareils.

Face à cela, Android conserve un avantage en matière de diversité et de flexibilité, mais peine encore à rivaliser sur la rétention pure. Un équilibre qui façonne durablement la dynamique du marché mondial des smartphones, où la stabilité des utilisateurs devient désormais aussi déterminante que leur conquête.

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