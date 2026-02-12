12 février 2026 à 00h00 par La rédaction | 19 février 2026 à 09h36

Smartphones : le marché mondial reprend des couleurs en 2025, mais la facture composants s'invite déjà dans le débat 2026

Après plusieurs exercices sous tension, le marché mondial du smartphone a retrouvé une trajectoire positive en 2025. Selon les dernières données publiées par le cabinet d’analyses Omdia, les expéditions mondiales ont progressé de 2 % sur un an, pour atteindre 1,25 milliard d’unités. Un niveau inédit depuis 2021, qui marque une forme de normalisation après les perturbations successives liées à la pandémie, à l’inflation et aux ajustements d’inventaires.

Cette reprise, modeste mais tangible, repose sur un double moteur : un cycle de renouvellement plus actif sur les marchés matures et un marché du remplacement redevenu dynamique dans plusieurs régions. Elle s’inscrit toutefois dans un contexte économique toujours incertain, et pourrait bien constituer un point haut avant un nouveau resserrement des conditions de marché.

Une dynamique mondiale contrastée, la Chine en retrait

Dans le détail, la croissance observée en 2025 est quasi généralisée. Toutes les régions progressent par rapport à 2024, à l’exception notable de la Chine continentale. Le marché chinois affiche en effet un léger recul, que les analystes d’Omdia attribuent à l’essoufflement progressif des mécanismes de soutien publics, notamment les subventions nationales qui avaient dopé artificiellement les ventes en début d’année.

La fin d’exercice reste néanmoins solide à l’échelle mondiale. Le quatrième trimestre 2025 s’achève sur une hausse de 4 % des livraisons sur un an, portée par les effets saisonniers et par de fortes performances chez plusieurs constructeurs. Un signal positif, même si Omdia souligne déjà que la hausse des coûts des composants observée en fin d’année commence à peser sur les perspectives de volumes pour le début de 2026.

Apple conserve son trône, portée par un record annuel et un T4 exceptionnel

Sans surprise, Apple termine l’année en tête du classement mondial pour la troisième année consécutive. Le constructeur californien signe en 2025 son plus haut volume annuel jamais enregistré, avec 240,6 millions d’iPhone expédiés, en hausse de 7 % sur un an.

Cette performance est largement tirée par un quatrième trimestre record. Omdia met particulièrement en avant la dynamique en Chine continentale, où Apple affiche une croissance spectaculaire de 26 % au T4, soutenue par la demande autour de la gamme iPhone 17. Un résultat d’autant plus notable qu’il intervient dans un marché chinois globalement en léger repli sur l’année.

Samsung retrouve de l’élan après plusieurs années de recul

Deuxième mondial, Samsung signe en 2025 un net rebond après trois années consécutives de baisse annuelle. Le groupe sud-coréen progresse lui aussi de 7 % sur un an, terminant l’exercice à très faible distance d’Apple.

La fin d’année marque un véritable point d’inflexion, avec une croissance de 16 % des livraisons au quatrième trimestre. Omdia évoque une demande toujours solide sur le haut de gamme, portée par les gammes Galaxy S et Z, mais aussi un redressement notable des volumes sur l’entrée et le milieu de gamme. Samsung parvient ainsi à regagner des parts sur les segments A0x et A1x, longtemps sous pression, rééquilibrant une structure de ventes devenue plus fragile ces dernières années.

Xiaomi résiste, vivo progresse, OPPO prépare la suite

Derrière les deux leaders, Xiaomi conserve sa troisième place mondiale en 2025, mais dans un environnement plus contraint. Le constructeur chinois voit ses livraisons reculer de 2 % sur l’année, pénalisé par une faiblesse persistante sur l’entrée de gamme et par une contraction marquée au quatrième trimestre dans plusieurs marchés clés. La stratégie de montée en valeur, via un portefeuille élargi allant de POCO aux modèles premium et à l’AIoT, reste au cœur de son positionnement.

vivo s’impose comme l’un des grands gagnants structurels de l’année. Pour la première fois, la marque atteint la quatrième place mondiale, avec une croissance annuelle de 4 % et 105,3 millions d’unités expédiées. Omdia souligne le rôle central de l’Inde dans cette progression, combiné à une performance régulière sur son marché domestique.

OPPO complète le top 5 avec 100,7 millions de smartphones livrés en 2025, en baisse de 3 % sur un an. Après un premier semestre difficile, la marque amorce un redressement en fin d’année, soutenu par ses nouveaux modèles A6x. L’intégration de realme sous son giron à partir de 2026 constitue un levier stratégique majeur, susceptible de renforcer ses volumes et son poids concurrentiel à moyen terme.

Hors top 5, des trajectoires très différenciées

Au-delà des cinq premiers acteurs, plusieurs constructeurs affichent des performances remarquées malgré un contexte de marché exigeant. Honor et Lenovo enregistrent respectivement des croissances annuelles de 11 % et 6 %, atteignant des niveaux record grâce à une expansion géographique rapide, bien que la concurrence reste intense sur leurs marchés historiques.

Huawei poursuit sa remontée et reprend la première place en Chine continentale pour la première fois depuis cinq ans, un retour symbolique dans un marché national pourtant en léger recul en 2025.

Mais la croissance la plus spectaculaire revient à Nothing. La marque londonienne s’impose comme le constructeur à la plus forte progression de l’année, avec des expéditions en hausse de 86 %, dépassant les 3 millions d’unités. Une performance impressionnante, même si elle s’inscrit encore sur des volumes sans commune mesure avec ceux des leaders du secteur.

2026 : la mémoire au cœur des arbitrages industriels

Si 2025 apparaît comme une année de respiration pour l’industrie, les signaux envoyés par Omdia pour 2026 sont nettement plus prudents. Selon Runar Bjorhovde, analyste senior chez Omdia, la pression exercée par la hausse des coûts des composants en particulier la DRAM, la NAND et certaines mémoires LPDDR constitue désormais le principal facteur de risque pour l’ensemble de la chaîne de valeur.

Ces tensions menacent directement les marges, forcent des ajustements tarifaires et peuvent, à terme, freiner la demande. Tous les acteurs ne sont toutefois pas exposés de la même manière. Les constructeurs de plus petite taille, disposant de relations fournisseurs limitées, fortement dépendants de la LPDDR4/4X et très positionnés sur l’entrée de gamme apparaissent comme les plus vulnérables.

Dans ce contexte, Omdia anticipe un basculement stratégique : la priorité ne sera plus tant la conquête de volumes que la préservation de la rentabilité et la diversification des sources de revenus. La maîtrise des canaux de vente, la solidité des partenariats industriels et la compréhension fine des parcours d’achat deviennent des leviers déterminants.

Le smartphone avance, mais le prix redevient central

L’année 2025 n’a pas marqué une renaissance spectaculaire du smartphone, mais un retour à une progression lente et lisible. Elle referme aussi une parenthèse où la demande pouvait absorber des hausses de volumes sans trop de frictions. Désormais, la question du prix s’impose à nouveau comme un élément central de l’équation.

À l’approche de 2026, l’industrie se retrouve face à des choix structurants : absorber la hausse des coûts, la répercuter partiellement, ou la masquer par des ajustements de configurations et de bundles. Autant de stratégies qui seront scrutées de près lors des prochains grands rendez-vous du secteur, à commencer par le Mobile World Congress.

Le smartphone n’a pas changé de rôle en 2025. Mais les règles économiques qui encadrent sa fabrication, sa distribution et sa valeur perçue, elles, sont clairement entrées dans une nouvelle phase.