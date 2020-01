10 janvier 2020 à 06h00 par Philippe | 10 janvier 2020 à 08h50

Les smartphones pourraient bientôt avoir une autonomie de cinq jours

Des chercheurs australiens ont peut-être trouvé solution qui permettra aux fabricants de proposer des smartphones avec 5 jours d'autonomie. Une batterie de smartphone capable de tenir cinq jours est en effet la promesse de chercheurs australiens.

Ces batteries seraient quatre fois plus performantes que les batteries traditionnelles. Les chercheurs de l'université Monash à Melbourne affirment avoir développé une batterie qui peut donc alimenter un smartphone pendant cinq jours ou une voiture électrique pendant 1000 kilomètres.

La principale caractéristique de cette batterie réside dans les matériaux qui la composent : contrairement à celles au lithium-ion, celles-ci sont composées de lithium-sulfur. Selon ces chercheurs, cette batterie serait facile et peu coûteuse à produire. Elle permettrait également de réduire la production de déchets dangereux pour l'environnement.

Depuis plusieurs décennies, les batteries Lithium-ion ont permis un extraordinaire développement des technologies mobiles. Cependant, ces batteries forment des dendrites qui sont des cristaux qui finissent par court-circuiter l'anode et la cathode provoquant des surchauffes. De plus, ces batteries ont une durée de vie imitée. Il faut savoir aussi que depuis plusieurs années, les chercheurs avaient atteint une limite en termes de densité d'énergie car pour disposer de plus d'autonomie, cela signifie qu'il faut obligatoirement intégrer des batteries physiquement plus grosses et plus lourdes. Ces batteries lithium-soufre devraient don révolutionner le monde de l'électronique.

Des entreprises chinoises et européennes seraient déjà intéressées par ces batteries au lithium soufre. Ces chercheurs seraient déjà prêts à commercialiser cette nouvelle technologie.

Des tests sont également prévus cette année sur les véhicules et sur des centrales électriques solaires en Australie.