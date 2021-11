29 novembre 2021 à 00h30 par Philippe

Les smartphones restent à 69% les produits électroniques reconditionnés les plus achetés

En 2020, plus de 2,6 millions de smartphones reconditionnés ont été vendus en France, représentant une hausse de 20% par rapport à l'année 2019. Une progression en partie due à l'arrivée de nombreux acteurs sur le marché et dont l'offre de produits à la fois économiques et écologiques convainc de plus en plus de Français. 44% d'entre eux ont ainsi déjà franchi le pas d'un achat reconditionné.

YesYes, acteur français du marché des produits électroniques reconditionnés, s'est penché sur les raisons pour lesquelles 56% des Français hésitent encore à faire le choix du Reconditionné. Une étude menée en partenariat avec Happydemics*1 afin d'identifier les problématiques du secteur pour mieux guider, conseiller et rassurer ces potentiels acheteurs.

Les acheteurs de produits électroniques reconditionnés

Le marché s'étant largement développé ces dernières années, l'offre de produits électroniques reconditionnés est désormais très accessible. Si les achats se font à 53% via les plateformes en ligne, de nombreux distributeurs (magasins spécialisés high-tech, opérateurs, hypermarchés, …) proposent également une gamme de produits électroniques de seconde main sous garantie. Plusieurs reconditionneurs, tels que YesYes, vendent également en direct sur leur site les produits qu'ils contrôlent et reconditionnent eux-mêmes.

Sur ce marché en plein essor, les smartphones restent à 69% les produits électroniques reconditionnés les plus achetés, suivis par les ordinateurs (20%) et les consoles de jeux et tablettes (13%).

44% des Français déclarent ainsi avoir acheté au moins une fois un produit reconditionné, les plus jeunes étant les plus séduits par cette offre à la fois économique et écologique (54% des 18 et 34 ans ont déjà acheté un produit reconditionné).

Pour autant, il est à noter que 34% de ces acheteurs se déclarent insatisfaits ou moyennement satisfaits de leur achat, les plus insatisfaits (à 37%) ayant acheté sur une plateforme en ligne. Les plus satisfaits (à 74%) ont quant à eux acheté dans un magasin spécialisé high-tech, et la plus forte intention de réachat (77%) vient de ceux qui ont effectué un achat en direct chez un reconditionneur.

Rassurer face à un manque de réglementation

Ces chiffres soulignent la réalité d'un marché opaque et en manque de réglementation concernant le processus de reconditionnement et la qualité des produits vendus. Une situation qui entretient la méfiance auprès des 56% de Français qui n'ont pas encore franchi le pas du Reconditionné, déclarant à 37% leur manque de confiance par rapport à l'achat de produits neufs.

Dans ce contexte, le levier principal pour convaincre ces non-acheteurs, qui se déclarent néanmoins à 35% intéressés par un achat reconditionné, reste la réassurance et la confiance. Ils sont ainsi 45% à miser sur la durée de la garantie produit pour être rassurés, mais aussi sur un service accessible (à 40%) et sur la proximité (26%).