10 avril 2026 à 09h08 par Philippe | 10 avril 2026 à 11h13

Smartphones subventionnés : Free réclame jusqu'à 2,43 milliards d'euros et relance une guerre majeure contre Orange et Bouygues Telecom

Alliés d’un côté, adversaires de l’autre. Le paradoxe résume à lui seul la situation actuelle du marché français des télécoms : engagés ensemble dans un projet de rachat de SFR, Free, Orange et Bouygues Telecom poursuivent en parallèle une bataille judiciaire d’une ampleur inédite. Au cœur du conflit, une pratique historique du secteur : les smartphones subventionnés.

Selon plusieurs informations concordantes, Free réclame désormais jusqu’à 2,43 milliards d’euros de dommages et intérêts à Orange et Bouygues Telecom, accusés de maintenir un système assimilable, selon lui, à un crédit à la consommation déguisé. Une offensive qui marque une nouvelle étape dans un affrontement engagé depuis plus d’une décennie.

Une pratique commerciale au cœur du litige

Depuis son arrivée sur le marché mobile en 2012, Free n’a cessé de contester le principe du smartphone subventionné. Ce modèle, largement répandu, consiste à proposer un téléphone à prix réduit parfois symbolique en échange d’un abonnement assorti d’un engagement de 24 mois.

Pour l’opérateur fondé par Xavier Niel, cette mécanique masque la réalité économique de l’opération. Le coût du terminal serait en réalité intégré dans le forfait mensuel, sans transparence suffisante pour le consommateur. Free y voit un crédit dissimulé, potentiellement assorti de taux implicites élevés, et une pratique susceptible d’induire les clients en erreur.

Au-delà de l’argument juridique, l’enjeu est également concurrentiel. En liant l’acquisition d’un smartphone à un engagement long, les opérateurs verrouilleraient leurs abonnés, réduisant leur propension à changer d’offre. Une inertie commerciale que Free considère comme un frein direct à la concurrence.

Une facture qui s’alourdit au fil des procédures

Le bras de fer a pris une nouvelle dimension avec la réévaluation des montants réclamés. Dans le dossier visant Bouygues Telecom, le plus avancé à ce jour, la justice a condamné l’opérateur en 2023 à verser 310 millions d’euros à Free. Une décision contestée en appel par les deux parties.

Mais depuis, les prétentions ont fortement évolué. Free réclame désormais entre 805 millions et 1,44 milliard d’euros dans ce dossier, contre 612 millions initialement. Face à Orange, aucune décision n’a encore été rendue, mais l’estimation du préjudice a également été revue à la hausse, approchant le milliard d’euros.

Deux facteurs expliquent cette inflation. D’une part, l’opérateur a affiné ses calculs au fil des années. D’autre part, les offres subventionnées ont continué après les premières décisions de justice, ce qui, selon Free, accroît mécaniquement les dommages subis.

Des précédents judiciaires qui renforcent la stratégie de Free

La stratégie judiciaire de Free s’appuie sur plusieurs décisions favorables. Dès 2019, dans un contentieux l’opposant à SFR, la cour d’appel avait reconnu que la subvention pouvait masquer le coût réel du téléphone et induire les consommateurs en erreur. Les juges avaient également pointé du doigt des taux implicites susceptibles de dépasser les seuils légaux.

Plus récemment, la condamnation de Bouygues Telecom en 2023 a constitué un nouveau jalon important, même si elle reste suspendue à l’issue de la procédure d’appel. Ces décisions contribuent à structurer une jurisprudence progressivement défavorable au modèle historique de subvention.

Une bataille juridique aux implications stratégiques

Au-delà des montants en jeu, cette offensive judiciaire revêt une dimension stratégique majeure. En maintenant une confrontation ouverte avec Orange et Bouygues Telecom, Free envoie un signal clair à Autorité de la concurrence, alors même que les trois opérateurs explorent un rapprochement autour de SFR.

L’objectif est limpide : démontrer que leur coopération industrielle n’efface en rien leur rivalité commerciale. Une manière de prévenir toute suspicion d’entente dans un marché déjà très concentré.

Deux visions irréconciliables du marché mobile

Derrière ce conflit, c’est une opposition de modèles qui se dessine. D’un côté, Orange et Bouygues Telecom défendent un système historiquement dominant, reposant sur la subvention des terminaux et l’engagement de longue durée. De l’autre, Free promeut une approche fondée sur la séparation stricte entre forfait et smartphone, avec des offres sans engagement.

L’opérateur a toutefois adapté son positionnement avec le lancement de formules comme Free Flex, qui permettent d’étaler le paiement d’un téléphone sur 24 mois, tout en dissociant clairement ce financement du forfait mobile. Une alternative qui, elle aussi, fait l’objet de critiques de la part de ses concurrents, preuve que la frontière entre crédit transparent et crédit déguisé reste sujette à interprétation.

Vers une remise en cause du modèle subventionné ?

L’issue de ces procédures pourrait avoir des conséquences profondes pour l’ensemble du secteur. Si les juges venaient à suivre largement les arguments de Free, les opérateurs pourraient être contraints de revoir en profondeur leurs offres, voire d’abandonner progressivement les smartphones subventionnés.

Pour les consommateurs, un tel basculement signifierait probablement la fin des téléphones affichés à quelques euros, mais aussi une meilleure lisibilité des coûts et une capacité accrue à comparer les offres.

Au-delà du seul marché français, cette affaire pourrait également faire jurisprudence à l’échelle européenne, dans un contexte où la transparence tarifaire devient un enjeu central pour les régulateurs.

Une chose est certaine : loin d’être un simple différend entre concurrents, ce bras de fer s’impose comme une bataille structurante pour l’avenir du marché mobile, où se redéfinissent les règles de la concurrence, de la transparence et de la fidélisation des abonnés.

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