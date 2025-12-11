11 décembre 2025 à 09h33 par Philippe | 11 décembre 2025 à 10h34

Smartphones : une enquête révèle les marques les plus fiables… et celles qui déçoivent

Dans un univers où le smartphone accompagne les utilisateurs plus de trois heures et demie chaque jour, l’exigence de fiabilité n’a jamais été aussi forte. Batteries qui fatiguent trop vite, écrans qui se figent ou composants qui déclinent sans prévenir : les pannes sont le cauchemar des consommateurs, d’autant qu’elles surviennent parfois sur des appareils vendus à prix d’or.

Dans son enquête de décembre 2025, 60 Millions de consommateurs a interrogé 1 267 utilisateurs pour établir un baromètre inédit de la robustesse des dix plus grands fabricants mondiaux. Les résultats redistribuent les cartes d’un marché dominé par des géants historiques, et démontrent que le prestige ou le tarif affiché ne garantissent en rien une plus grande longévité.

Xiaomi, le nouveau champion mondial de la fiabilité

La suprématie chinoise confirmée

Le verdict est sans appel : Xiaomi s’impose comme la marque la plus fiable du marché. Avec un taux de fiabilité de 94,1 %, la firme chinoise distance tous ses rivaux et confirme un savoir-faire industriel acquis à force de produire des centaines de millions d’appareils chaque année.

Derrière ce leader, un quatuor sino-japonais complète le haut du classement. Oppo et Sony affichent un solide 92,2 %, suivis de près par Honor (91,8 %) et OnePlus (91,7 %). Quatre des cinq marques les plus robustes sont donc chinoises. Une domination qui s'explique, selon le journaliste spécialisé Adrian Branco, par une maîtrise industrielle « sans équivalent », fruit d’un volume de production colossal.

Cette année, la moyenne générale chute toutefois à 91 %, contre 94,1 % en 2022. Une baisse due principalement à l’arrivée de nouveaux constructeurs dans le classement, dont Google, lanterne rouge de cette édition.

Google, le mauvais élève : fiabilité en berne malgré l’excellence logicielle

Un contraste spectaculaire entre pannes matérielles et satisfaction des clients

Avec un score de 84,3 %, Google occupe la dernière place du palmarès. Un résultat qui s’explique par des défaillances récurrentes : composants qui se détachent, échauffements intempestifs ou performances qui déclinent trop rapidement. Une situation paradoxale, car les smartphones Pixel obtiennent pourtant la meilleure note de satisfaction globale.

Les utilisateurs plébiscitent la qualité photo et l'expertise logicielle de la firme. Comme le souligne Adrian Branco, « un bon capteur ne suffit pas : ce sont les algorithmes qui font la différence, et dans ce domaine, Google reste imbattable ».

Le cas Google illustre un phénomène surprenant mis en lumière par l’enquête : la fiabilité n’est plus le premier critère attaché à la satisfaction. Les performances, l'interface et les capacités photo demeurent prioritaires pour une grande partie des consommateurs.

Apple critiqué pour ses batteries et ses prix, mais toujours champion de l’ergonomie

Une facilité d’utilisation qui ne compense plus tout

Neuvième du classement, Apple obtient un taux de fiabilité de 91 %, plombé par les critiques sur la faible endurance de ses batteries. Une faiblesse d’autant moins tolérée que l’iPhone atteint désormais des prix vertigineux : 969 € pour un modèle "classique", 1 329 € pour l'iPhone Pro.

Pourtant, les utilisateurs restent séduits par l’écosystème de la marque. Les iPhone sont jugés les plus simples à utiliser, les plus fluides, et les plus performants en matière de connexion et de qualité d’écoute.

Adrian Branco nuance toutefois : « Apple, c’est le roi de la marge. Les iPhone n’intègrent ni les meilleures optiques, ni les batteries les plus endurantes, qui plus est impossibles à recharger rapidement. Les clients paient surtout la stabilité logicielle et l’expérience utilisateur. »

Le mythe du “plus c’est cher, plus c’est fiable” s’effondre

Les smartphones entre 300 et 500 euros, les vrais champions de la robustesse

L’une des conclusions les plus frappantes de l’enquête tient dans l’absence totale de corrélation entre le prix et la fiabilité.

Les modèles vendus entre 300 et 499 euros sont statistiquement les plus robustes, avec seulement 7 % de pannes. Ceux facturés entre 500 et 699 euros tombent à 5 %, un score déjà excellent.

À l’inverse, les appareils à moins de 100 euros et ceux dépassant les 700 euros partagent un même taux d’ennuis techniques : 13 %. Les modèles premium, malgré des tarifs dépassant parfois les 1 500 euros, se montrent donc aussi fragiles que les entrées de gamme.

Le coût des réparations vient aggraver ce constat. Remplacer un écran sur un Galaxy S24 Ultra approche les 420 euros, contre environ 350 euros pour un iPhone. Or les pannes les plus fréquentes concernent précisément l’écran (31 %) et la batterie (19 %).

Satisfaction : quand les performances priment sur la robustesse

Google premier, Honor et Sony sur le podium

Interrogés sur leur satisfaction globale, les utilisateurs plébiscitent Google avec une note de 7,5 sur 10. Sony, Honor et OnePlus suivent de près avec 7,4.

Honor, en particulier, bénéficie d’une excellente réputation pour son rapport qualité-prix. Pour moins de 500 euros, la marque propose des smartphones rapides, bien équipés en photo et dotés d’écrans Amoled haut de gamme.

Dans la catégorie de l’autonomie, deux fabricants se distinguent : Sony et Honor. Apple, à l’inverse, ferme la marche, confirmant les critiques récurrentes concernant la tenue de ses batteries.

Un marché secoué par un changement d’équilibre

La fiabilité ne dépend plus de l’image de marque mais du savoir-faire industriel

L’enquête de 60 Millions de consommateurs dessine un panorama inédit. Les marques chinoises dominent désormais le haut du classement en termes de robustesse, tandis que des acteurs historiques comme Apple, Motorola ou Google voient leur position fragilisée.

Ce renversement s’explique par un profond décalage entre l’image et la réalité. Les constructeurs chinois, longtemps perçus comme des challengers, affichent désormais une maîtrise technique exemplaire. À l’opposé, les géants occidentaux s'appuient davantage sur la valeur de leur écosystème que sur l’endurance matérielle de leurs appareils.

Un achat qui demande plus que jamais vigilance et discernement

L’étude rappelle à quel point le choix d’un smartphone exige une attention particulière. Se fier à la marque ou au prix ne suffit plus : il faut examiner la fiabilité, la réparabilité, les retours utilisateurs et la durée du support logiciel.

Les modèles intermédiaires, souvent négligés, apparaissent finalement comme le meilleur compromis entre prix, performances et longévité.

Alors que les Français achètent près de 11 millions de smartphones par an, cette nouvelle hiérarchie pourrait bien rebattre les cartes du marché et pousser les constructeurs historiques à revoir leurs priorités : plus que jamais, la robustesse redevient un argument décisif.