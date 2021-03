08 mars 2021 à 06h00 par Philippe

Le SMS est au cœur de la crise sanitaire

Chaque Français reçoit en moyenne 10 SMS par mois envoyés par les entreprises. Opérations promotionnelles, rappels de rendez-vous médical, suivi de livraison, etc. En période COVID, les entreprises ont-elles envoyé moins de SMS ? Et pour dire quoi ? A qui ?

Les 170 millions de SMS envoyés via la plateforme de routage de messagerie mobile smsmode a permis de révéler de nombreuses informations sur le niveau d'activité des entreprises en période de crise sanitaire, sur le mouvement de digitalisation accélérée, et sur la montée en flèche des MedTech.

Magasins fermés, rues désertées et habitudes d'achat complètement bouleversées : les marques ont annulé une grande partie de leurs opérations publicitaires on et offline. Résultat : le SMS publicitaire enregistre une baisse de -13% par rapport à 2019 (et même de -21% durant les périodes de confinement - période du 1er au 20 novembre 2020 par rapport à l'année précédente), alors que les volumes de mobile messaging A2P sont restés stables en 2020 (+0,16% par rapport à 2019).

Sous l'effet de l'impératif de distanciation physique, la digitalisation des habitudes de vie et de consommation des Français s'est accélérée si bien que le SMS informatif ou SMS de notification a connu une véritable envolée (+14%) en 2020.

Code secret à communiquer au livreur, moyen de signer des documents et de contractualiser à distance pour les salariés en télétravail, informations de suivi pour faire ses courses en Click&Collect : le SMS de notification est devenu un outil indispensable du quotidien et de nombreuses entreprises ont intégré ces nouvelles fonctionnalités durant la crise sanitaire.

L'envolée du SMS informatif a été telle que 2020 est la première année où le nombre de SMS de notification envoyés a été plus important (58,34%) que celui de SMS publicitaires (41,65%).

Le SMS a également joué un rôle essentiel dans la gestion de la pandémie. Ainsi, en 2020, les pouvoirs publics ont mené une campagne SMS de sensibilisation auprès des 67 millions de Français afin d'inciter chaque citoyen à télécharger la nouvelle application #TousAntiCovid. Les acteurs de la MedTech qui ont été sélectionnés comme partenaires officiels de l'État pour la prise de rendez-vous en ligne et la gestion des centres de vaccination (Doctolib, Maiia, KelDoc) utilisent le SMS pour confirmer et rappeler les rendez-vous aux patients. Et c'est encore le SMS qui a permis d'informer les personnes dont les tests se sont révélés positifs et les cas contacts potentiels.